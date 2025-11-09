Δείτε το βίντεο της συνέντευξης.

Ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παραχώρησε συνέντευξη στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση και τόνισε, μεταξύ άλλων, πως: «Ο κ. Μητσοτάκης με το «επιτελικό κράτος» θέλει να κάνει κουμάντο σε όλα και να τακτοποιούνται μόνο τα γαλάζια παιδιά. Θέλουν πειθήνια όργανα και στην Αυτοδιοίκηση αλλά δεν θα τους το επιτρέψουμε».

Αναλυτικά τα βασικότερα σημεία:

- Η Αυτοδιοίκηση είναι το κύτταρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να επιτελέσει τον ρόλο της. Αλλιώς δεν έχουμε Δημοκρατία. Πρέπει να έχουμε Αυτοδιοίκηση, με διαφάνεια και λογοδοσία, με συμμετοχή του πολίτη και αξιοπιστία στην πολιτική.

- Το καθεστώς του κ. Μητσοτάκη θέλει να υπάρχει η άποψη, «όλοι ίδιοι είναι, τίποτα δεν γίνεται, παράτα τα και πήγαινε σπίτι σου». Αυτό που κρύβουν και δεν το λένε είναι: «Παράτα τα και πήγαινε σπίτι σου για να κάνουν κουμάντο τα «γαλάζια παιδιά» και οι «γαλάζιες ακρίδες», όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Δεν συμφωνώ με υποχρεωτικότητα μεγάλων μαζικών ψηφοδελτίων στην Αυτοδιοίκηση που αποτρέπουν εναλλακτικά και τοπικά σχήματα να συμμετέχουν. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών ψηφοδελτίων στις κοινότητες και όχι σε υποχρεωτική στοίχιση με το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο.

- Η άποψη μου για την αναλογικότητα για το εκλογικό σύστημα και στις Βουλευτικές εκλογές και στην Αυτοδιοίκηση ισχύει. Είναι μια φιλοσοφία ανάγνωσης της Δημοκρατίας και μάλιστα, με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Υπάρχει η ανάγκη και της απλής αναλογικής και της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ και εκεί πρέπει να στοχεύουμε.

- Όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, είχαμε θεσπίσει και χρηματοδοτήσει με έγκριση και πόρους της ΕΕ το Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων, για να υπάρχουν δημόσιες υποδομές αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση αυτό το υποθήκευσε και το καθυστέρησε. Ενώ ταυτόχρονα ήρθε αμέσως μετά, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής να χρεοκοπήσει τις ΔΕΥΑ και τις υπηρεσίες ύδρευσης.

- Χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία έργα που δεν έχουν γίνει και τη χρεοκοπία των ΔΕΥΑ, ξεκινάει ένα σχέδιο για να ενοποιηθούν οι ΔΕΥΑ, στις οποίες δεν έδωσε ούτε προσωπικό, ούτε επενδύσεις για να τις ονομάσει μετά «μη αποτελεσματικές» και να φέρει «την καραμέλα» που λέει να «βάλουμε μετά έναν ιδιώτη να τις διαχειρίζεται». Αυτό είναι μία ιδιωτικοποίηση δημοτικών υποδομών.

- Για το έργο της λειψυδρίας στην Αττική, συζητάνε για το πως θα κάνουν γρήγορες αναθέσεις 2.5 δισ. ευρώ, γιατί 6 χρόνια δεν έκαναν τίποτα.

- Μετά την πλημμύρα του «Ντάνιελ», το πρώτο μέτρο και το μόνο που νομοθέτησε η κυβέρνηση, ήταν να κάνει ανώνυμη εταιρεία τη Διαχείριση Αρδευτικού Νερού της Θεσσαλίας. Άρα, τι άλλη απόδειξη θέλετε ότι κάνει τα πάντα για να ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση του νερού;

- Εμείς ζητάμε διαφάνεια και λογοδοσία. Γιατί στις απευθείας αναθέσεις και στα συμβόλαια ιδιωτικής διαχείρισης υπάρχουν περισσότερες ατασθαλίες και υψηλά κόστη, που τα πληρώνει ο πολίτης.

- Έτσι όπως είναι τώρα η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τώρα υπάρχει μια οικονομική ασφυξία και ένα θεσμικό περιβάλλον δύστροπο, το οποίο είναι αντι-αυτοδιοικητικό.

- Ο κ. Μητσοτάκης με το «επιτελικό κράτος» θέλει να κάνει κουμάντο σε όλα. Αυτό είναι το «επιτελικό κράτος». Σημαίνει να υπάρχει μια πυραμίδα διοίκησης ασφυκτική, να τακτοποιούνται μόνο τα «γαλάζια παιδιά» και να γίνεται στο τέλος αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Φραπέδες», «Χασάπηδες», κλεψιά 1 δισ. ευρώ. Και στην Αυτοδιοίκηση θέλουν να έχουν πειθήνια όργανα. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε.

- Πριν από 11 μήνες είπα ότι πρέπει απέναντι στον κ. Μητσοτάκη να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκλίνουμε ξεπερνώντας τους κομματικούς εγωισμούς και να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα προοδευτικό σχήμα. Προφανώς δεν αμφισβητώ τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να είναι ο καταλύτης αυτής της συνεργασίας. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Όλα τα προοδευτικά κόμματα και όλες οι προοδευτικές κινήσεις είμαστε υποχρεωμένοι στην κοινωνία να συγκλίνουμε.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήρε την πρωτοβουλία με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και είπε ότι οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα οφείλουν να συγκλίνουν, κάτι που αφορά και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.

- Η πρόταση συνεργασιών έχει κατατεθεί δημόσια από εμένα και αφορά στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Το έχω πει ήδη δημόσια και έχω πει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων.

- Δεν είναι το θέμα ο επικεφαλής. Βάζω μπροστά τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

- Τα επόμενα βήματα είναι η κοινοβουλευτική συμπόρευση και ένας δημόσιος διάλογος. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια προεκλογική συζήτηση. Το 2025 είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο.

- Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος για τα σχέδια για τον Έβρο. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται πολλές φορές υποκριτικά και βγάζει φωτογραφίες μπροστά στον φράχτη, αλλά δεν κάνει τίποτα για να υπάρχουν πολίτες μέσα από τον φράχτη, για να υπάρχει δηλαδή ευημερία εδώ. Αυτό που συμβαίνει με την ευλογιά. Αυτό που συμβαίνει με το νερό, είναι ακραία αρνητικά παραδείγματα.

- (για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και τη βιωσιμότητά τους) Για την ύπαιθρο και την ακριτική ύπαιθρο σαφέστατα πρέπει η Πολιτεία να χρηματοδοτεί περιφερειακές λειτουργίες. Μα αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική; Και πολύ δε περισσότερο όταν είναι εθνική αναπτυξιακή πολιτική;

- Έβγαλε ένα υποκριτικό πρόγραμμα ο κ. Μητσοτάκης. Το ονόμασε «Έβρος μετά». Σήμερα αυτό που βλέπουν οι πολίτες είναι το «Έβρος κλειστά». Πού είναι το μεγάλο έργο που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των μεταλλείων της Κίρκης, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, που ξεκίνησε το 2019 και θα έδινε και ποιότητα περιβάλλοντος και αναπτυξιακό αποτύπωμα;

Ενώ υπάρχει ένα περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο για τα θέματα του τουρισμού, της ανάπτυξης και της εμπορικής και ενεργειακής διασύνδεσης, με πόλο την Αλεξανδρούπολη, προωθούν τώρα έργο διαχείρισης και παραγωγής χρυσού μεταξύ Ροδόπης και Έβρου, σε αντίθεση με τα περιβαλλοντικά και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Έβρου!

