«Η ευθύνη για την συρρίκνωση των ΕΛΤΑ και τη χρεοκοπία είναι του κ. Μητσοτάκη.»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ευθύνη στη συρρίκνωση και χρεοκοπία των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας ότι το κλείσιμο των 204 καταστημάτων ήταν προμελετημένο για να ωφεληθούν ιδιωτικές εταιρείες. Τόνισε ότι αντί να αξιοποιηθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταχυμεταφορών για να γίνουν κερδοφόρα και παραγωγικά τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση επέβαλε υψηλά ενοίκια και αμοιβές στη διοίκηση, δημιουργώντας κρίση στον οργανισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως είπε, θα φέρει το θέμα στη Βουλή, ώστε ο πρωθυπουργός να δώσει εξηγήσεις και να διασφαλιστεί ότι όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα παραμείνουν ανοιχτά. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά « Το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ ήταν σχεδιασμένο από την κυβέρνηση. Υπάρχουν αποδείξεις ότι το ήξεραν. Είχαν σχέδιο να κλείσουν τα ΕΛΤΑ για να ευνοηθούν ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα, με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ταχυμεταφορές και τα μικροδέματα, θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τα ΕΛΤΑ να είναι κερδοφόρα και παραγωγικά, και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την περιφέρεια.Έδωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σκανδαλωδώς στον κ.Πάτση.

Υποθήκευσαν τα ΕΛΤΑ με τα χρυσά ενοίκια και τις χρυσές αμοιβές της διοίκησης, που τώρα έγινε εξιλαστήριο θύμα.Ο κ. Πιερρακάκης με νομοθετική ρύθμιση 2020 είχε καταθέσει σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ με χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχουν οι δικαιολογίες για το Υπερταμείο και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που λένε για να διώξουν την ευθύνη από πάνω τους. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε συνεδρίαση της Βουλής, μία ώρα πριν τη έναρξη, την ακύρωσαν. Και δεν έχουν καθορίσει ακόμη ποια μέρα θα έρθουν. Απαιτούμε να έρθουν στη Βουλή, να μην εξηγούν το πρόβλημα μόνο ιδιωτικά σε βουλευτές της ΝΔ. Είναι θέμα δημοκρατίας.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει το θέμα στη Βουλή και εκεί ο κ. Μητσοτάκης δεν θα απολογηθεί μόνο για το σχέδιο για το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και θα υποχρεωθεί να τα κρατήσει όλα ανοιχτά.»

{https://www.youtube.com/watch?v=iYQBbyy_uE0}