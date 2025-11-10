«Αυτά τα δισεκατομμύρια λείπουν από τον τζίρο της αγοράς, τις επενδύσεις και τις αμοιβές επαγγελματιών και εργαζομένων», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας, όπως παρουσιάζουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την αφαίμαξη της οικονομίας και των νοικοκυριών», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025. Μετά τα υπέρογκα περυσινά κέρδη των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο 9μηνο του 2025 γράφουν κέρδη 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ! Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας, όπως παρουσιάζουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την αφαίμαξη της οικονομίας και των νοικοκυριών.

Από την άλλη, η ισχυρή αύξηση εσόδων των τραπεζών από προμήθειες αποδεικνύει την υποκρισία της κυβέρνησης που επέβαλε ρυθμίσεις «χάδι».

Απαιτούνται ριζικά μέτρα από την Πολιτεία, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, με μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου και των προμηθειών, διότι αυτά τα δισεκατομμύρια λείπουν από τον τζίρο της αγοράς, τις επενδύσεις και τις αμοιβές επαγγελματιών και εργαζομένων.

