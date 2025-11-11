Σημεία και τέρατα κατήγγειλε ο Σπήλιος Λιβανός στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναβρασμό λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε πολιτικό επίπεδο η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο με τα κοινοτικά κονδύλια οξύνεται μετά τις πρωτοφανείς καταγγελίες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, κατά τη χθεσινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού.

Ο κ. Λιβανός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «προσπάθησα να αντιμετωπίσω την αυθαιρεσία, λοιδορήθηκα, απειλήθηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα», καταγγέλλοντας σημεία και τέρατα. Όπως είπε, μάλιστα, «έφθασαν στο σημείο να απειλήσουν» και τα παιδιά του, ενώ «μου έβγαλαν κηδειόχαρτο στην Κρήτη».

Μια φορά την εβδομάδα στο υπουργείο ο «Φραπές»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός ως «Φραπές») είχε επιδιώξει δεκάδες φορές και απαιτούσε να έρθει σε επαφή μαζί του, ποτέ όμως δεν δέχθηκε να τον συναντήσει, τονίζοντας ότι ήταν ιδιαίτερα έντονος και καθύβριζε με αγοραίο τρόπο τους συνεργάτες του στο υπουργείο. Οπως είπε χαρακτηριστηκά, 52 φορές πήγε ο «Φραπές» στο υπουργείο για να τον συναντήσει. Ο κ. Λιβανός ήταν ούτε έναν χρόνο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που σημαίνει ότι μία φορά την εβδομάδα του χτυπούσε την πόρτα ο «Φραπές».

Όπως είπε, «στην δική μου θητεία οι εργατοπατέρες δεν πέρασαν καλά», ανέφερε ότι «ήρθαμε σε αντιπαράθεση ακόμα και με βουλευτές από όλα τα κόμματα (σ.σ.: και από το ίδιο του το κόμμα» και τόνισε ότι «η πολιτική μου απόφαση να υλοποιήσω το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς μου κόστισε εκλογικά».

Απειλές και από βουλευτές

Σε ένα σημείο της κατάθεσής του είπε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι βουλευτές του είπαν πως θα έρθουν με Κρητικούς να του πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, χαρακτήρισε «κατάπτυστες τις συνομιλίες» έτσι όπως εμφανίζονται από τις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ανέφερε ότι «προφανώς και δεν θα διατηρούσα στη θέση τους συνεργάτες που είναι εμπλεκόμενοι», συμπληρώνοντας παράλληλα «ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί».

Για τα αίτια της παραίτησης του από υπουργός, ο κ. Λιβανός την απέδωσε στο ότι «δεν έβαλα στη θέση του τον δήμαρχο», τον οποίο χαρακτήρισε «ελαφρύ άνθρωπο» και «ίσως αυτό έκανε τον πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση».

«Είχα πολιτικό κόστος. Έχασα και τις εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εκλεγόμουν πρώτος βουλευτής βγήκα τέταρτος, γιατί έγιναν έλεγχοι σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι και δεν το ανέχτηκαν. Τώρα βέβαια λένε δίκιο είχες», επεσήμανε.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η άποψη και η θέση του πρωθυπουργού στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που ήθελε να υλοποιήσει με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Λιβανός απάντησε χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός ήταν από την από την αρχή απόλυτα θετικός για την μετάβαση στον Gov, με εντολή να καθαρίζουμε τις όποιες περίεργες υποθέσεις εντοπίζουμε και να ξεκαθαρίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ… Όταν ανέλαβα καθήκοντα του έθεσα σε αδρές γραμμές το ζήτημα και ήταν από την αρχή απολύτως θετικός να προχωρήσουμε στην εξυγιαντική πολιτική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de56awpfim29?integrationId=40599y14juihe6ly}