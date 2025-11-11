Ξεχειλίζει η οργή αγροτών και κτηνοτρόφων - Μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα - «Θερμή» υποδοχή Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη.

Σε απόγνωση βρίσκεται ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, καθώς ακόμη αναμένουν τις καταβολές των ενισχύσεων, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει ξεκληρίσει χιλιάδες κοπάδια ζώων.

Λίγο πριν τις 10 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου δεκάδες τρακτέρ είχαν στηθεί περιμετρικά σε μια... θερμή υπόδοχη, με έντονη την παρουσία των ΜΑΤ.

Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο - και το μεγαλύτερο - βρίσκεται στην Αθήνα, όπου αγρότες από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η οργή ξεχειλίζει και στη Θεσσαλονίκη. Αγρότες πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το ΥΜΑΘ, όπου περιμετρικά έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Στη Ροδόπη ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας η Μαρώνεια, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε στο Mega πως διενεργούνται πολλοί έλεγχοι ώστε να πληρωθούν οι αγρότες. «Οι πραγματικοί αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα προχωρήσουν μέσα στο Νοέμβριο οι πληρωμές και γίνονται σταδιακά», είπε, τονίζοντας πως γίνονται εντατικοί έλεγχοι των ΑΦΜ.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τονίζει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρόβλημα των πληρωμών των αγροτών.

«Επί χρόνια στήθηκε μία μηχανή με τη συμμετοχή μερικών κέντρων υποβολής δηλώσεων, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικών αξιωματούχων με εταιρικά σχήματα που είχαν παράνομες σχέσεις με την κυβέρνηση και οδήγησαν σε αυτό που περιέγραψε η κα Κοβέσι, ότι κάποιοι απατεώνες έπαιρναν τα χρήματα των έντιμων αγροτών», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

«Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και συμπλήρωσε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη ιστορία να παράγεται πλούτος και σε αυτούς που έφτανε ο πλούτος, να παράγεται χρήματα εκλογικής στήριξης».

Ασαφές παραμένει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι παραγωγοί φοβούνται νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ η πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στην Αθήνα αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το λεγόμενο action plan 2, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού πληρωμών, από τις 4 Νοεμβρίου βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν. Ωστόσο μέχρι την έγκρισή του από τις Βρυξέλλες, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες παραμένει θολό το μέλλον των πληρωμών, καθώς κυβέρνηση και ευρωπαϊκές αρχές διασταυρώνουν δηλώσεις σχετικά με το πότε και το πώς θα γίνει η εκταμίευση των ενισχύσεων.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι το «πράσινο» φως για την καταβολή των ενισχύσεων θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον εγκριθεί το σχέδιο δράσης, ήρθε ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν να το διαψεύσει. «Δεν συνδέεται άμεσα» η έγκριση του σχεδίου δράσης με την καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες, δήλωσε σχετικά ερχόμενος προς την Αθήνα.

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές των αγροτών θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, έως το τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης περί των 600 εκατ. ευρώ, καθώς και το Μέτρο 23, το οποίο αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Αναμένεται, επίσης, και η προκαταβολή της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία λόγω Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Μετά από δύο εβδομάδες από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, αναμένεται να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, περίπου 170 εκατ. ευρώ – 180 εκατ. ευρώ.