Το σενάριο για «αλλαγή εν πλω» του Μητσοτάκη - Το κακό σενάριο για τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο στρατηγικός στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Η συνέντευξη που παραχώρησε απαντούσε στο ρητορικό ερώτημα που έχει θέσει ο πρωθυπουργός πολλές φορές «Αν όχι εγώ, τότε ποιος μπορεί να κυβερνήσει την χώρα;».

Στο ερώτημα «Μητσοτάκης ή χάος» ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε τον εαυτό του. «Το έχω κάνει με επιτυχία και μπορώ να το ξανακάνω» ήταν το βαθύτερο νόημα της συνέντευξης Σαμαρά με τους συνεργάτες του να επιμένουν ότι το κεντρικό σημείο της συνέντευξης αφορούσε την ικανότητα «κυβερνησιμότητας» που διαθέτει.

Εξ ου και οι λεπτομερείς και εξαντλητικές αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στην περίοδο διακυβέρνησης του. Για το πως ελίχθηκε όταν η Άγκελα Μέρκελ του ζήτησε να φύγει η χώρα από το ευρώ, για το πως έφταιξε ένα δεύτερο μνημόνιο λιγότερο επώδυνο και πως το 2014 είχε ουσιαστικά βγάλει την ελληνική οικονομία από τον αναπνευστήρα. Τότε που, όπως είπε, τον ανέτρεψαν «οι Αλέξης Τσίπρας, Π. Καμμένος με τη βοήθεια της Χ. Αυγής» εμποδίζοντας την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.

Όλη η υπόλοιπη κριτική που άσκησε στον Κ. Μητσοτάκη ήταν μέρος της αρχικής στρατηγικής. Να καταδείξει, δηλαδή, πως ο σημερινός πρωθυπουργός έχει αποτύχει εκεί που ο ίδιος είχε πετύχει στο παρελθόν. Βάζοντας στο προσκήνιο ξανά την πολιτική με «γαλάζιο» ιδεολογικό πρόσημο που, όπως υποστήριξε, έχει χαθεί μέσα από την «μετατροπή της Ν.Δ. σε Ποτάμι ή μπλε ΠΑΣΟΚ».

Να προλάβει τον Αλέξη Τσίπρα

Υπό αυτήν την οπτική, ένας από τους λόγους που παραχώρησε τώρα την συνέντευξη ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν για να προλάβει τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όχι γιατί ψαρεύουν από την ίδια εκλογική δεξαμενή αλλά διότι – σύμφωνα με στελέχη προσκείμενα στον κ. Σαμαρά – τώρα παίζονται οι εντυπώσεις για το ποιος έχει τις ικανότητες να κυβερνήσει την χώρα. Γι αυτό, και όσοι τον στηρίζουν, φροντίζουν να λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε καλύτερα αντανακλαστικά από τον Αλέξη Τσίπρα και στην υπόθεση Ρούτσι και στην υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Το σενάριο της... εν πλω διαδοχής στην πρωθυπουργία

Η ίδρυση κόμματος έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να φθάσει στην πηγή και να πιει νερό. Να κυβερνήσει, δηλαδή, ξανά.

Οι περισσότεροι υποστηρικτές του πιστεύουν, ότι η δημιουργία νέου κόμματος είναι μονόδρομος, αν θέλει να πετύχει τον στόχο του. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι που πιστεύουν ακόμη, ότι είναι ανοικτό το σενάριο διαδοχής του Κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία... εν πλω (όπως είχε γίνει με τον Κ. Σημίτη και τον Γ. Παπανδρέου στο παρελθόν) δίνοντας του, ωστόσο, μικρές πιθανότητες να υλοποιηθεί. Και επειδή ο Κ. Μητσοτάκης το έχει αποκλείσει, και διότι σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν ακραίο, η Κ.Ο. της Ν.Δ. να πρότεινε πρόσωπο εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Βλέψεις για διψήφια ποσοστά

Το πλέον σίγουρο βήμα για την επαναφορά στην πρωθυπουργία - λένε συνεργάτες του - είναι η ίδρυση νέου κόμματος. Με στόχο, όχι απλώς να κόψει την αυτοδυναμία ή την 3η κυβερνητική θητεία στον Κ. Μητσοτάκη καταγράφοντας ένα ικανό ποσοστό, αλλά πάντως μικρότερο του 10%.

Οι βλέψεις στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται να είναι πολύ πιο φιλόδοξες. Να καταγράψει διψήφιο ποσοστό αφαιρώντας από τη Ν.Δ. ακόμη και το χαμηλό κατώφλι του 25%, που θα της δώσει το προνόμιο του μπόνους. «Ο στόχος είναι ένα νέο κόμμα να αποκτήσει δυναμική, ώστε να χτυπήσει τις πρώτες θέσεις» λένε συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, επικαλούμενοι τις τρεις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δίνουν στο κόμμα Σαμαρά - προτού ανακοινωθεί - ποσοστά που μπορεί να φθάσουν το 12%, 15,9% ή και 16,3%.

Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η σχετική αναφορά του Αντώνη Σαμαρά στην επίμαχη συνέντευξη, όταν είπε ότι στο άκουσμα ενός πιθανού κόμματος συγκεντρώνει 16%.

Σε ποιες δεξαμενές στοχεύει ο Αντώνης Σαμαράς

Οι εκλογικές δεξαμενές στις οποίες στοχεύει ο Αντώνης Σαμαράς είναι επαρκώς προσδιορισμένες.

- Από το συντριπτικό ποσοστό των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023 που κάθισαν στον καναπέ και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του 2024 (περίπου 1,3 εκ. πολίτες).

- Από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. από τις ευρωεκλογές και μετά

- Από όσους ψήφισαν Ν.Δ το 2023 αλλά τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι

- Από όσους στις ευρωεκλογές, αντί να ψηφίσουν Ν.Δ., προτίμησαν άλλα δεξιότερα κόμματα

- Από την αντισυστημική ψήφο των ευρωεκλογών, που αγγίζει το 18%. Πρόκειται για τους δυσαρεστημένους, που ψήφισαν άλλα κόμματα, που έμειναν τελικά εκτός βουλής

- Από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, που έφυγαν από άλλα κόμματα και δεν πήγαν να ψηφίσουν (υπολογίζονται σε 800.000 ψηφοφόρους).

Μόνο στις δύο τελευταίες εκλογικές δεξαμενές συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού βλέπουν «κοινή» ανταγωνιστική δεξαμενή με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το κακό σενάριο

Τι θα γίνει, όμως, αν οι παραπάνω βλέψεις δεν ευοδωθούν και ο πρώην πρωθυπουργός πάρει ποσοστό πολύ μικρότερο από όσο υπολογίζουν οι πολιτικοί φίλιοι του; Αν, δηλαδή, ισχύσει αυτό που λένε πολλοί αναλυτές, ότι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων, που είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό κυμαίνεται το πολύ στο 5-8%;

«Στην πολιτική αν δεν πάρεις ρίσκο, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις το αποτέλεσμα» λένε αφήνοντας στο καιρό και την ιστορία και τις συγκυρίες και το πώς θα έφθανε ο Αντώνης Σαμαράς να κυβερνήσει ακόμη κι αν συγκέντρωνε διψήφιο ποσοστό στις εκλογές με το νέο κόμμα, που ακόμη δεν έχει, πάντως, ανακοινώσει ότι ιδρύει...