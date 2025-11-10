«Κύριε υπουργέ, εγώ έκλεισα τον κύκλο μου. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω» δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η τελετή αποχώρησης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίση, Ευάγγελου Τουρνά.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, του υφυπουργού, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή, Κωστα Κατσαφάδου, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, και σύσσωμης της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Σίγουρα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, διότι αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Και λέω «δικό μας άνθρωπο», διότι ο Βαγγέλης Τουρνάς κατάφερε, τα τέσσερα χρόνια της παρουσίας του εδώ, να συνδέσει το όνομά του με έναν πραγματικά τεράστιο μετασχηματισμό, στον οποίο επήλθε όλο το κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, ο μηχανισμός, από το 2021 μέχρι και σήμερα.

«Νομίζω πως δεν ήταν τυχαία η επιλογή στο πρόσωπό του, από πλευράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2021, να επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια άριστη και ευδόκιμη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, φτάνοντας μέχρι το ύψιστο καθήκον και τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, να έρθει εδώ και, σε συνεργασία με όλους τους Υπουργούς τους οποίους ανέφερε, να αποτελέσει ένα βασικό γρανάζι του μετασχηματισμού ενός μηχανισμού που, μέχρι το 2021 - το ανέφερε και ο ίδιος- ήταν, θα τολμήσω να πω, πολυδιασπασμένος σε διάφορα Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σημείωσε ακόμα πως «όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Βαγγέλης αποτελούν προσωπικές του σφραγίδες και, νομίζω, μια αιώνια παρακαταθήκη, μια παντοτινή παρακαταθήκη που αφήνεις πίσω σου, Βαγγέλη, στο Σώμα, στον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Και πραγματικά νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι ευγνώμονες. Οφείλω, όμως, να πω κι ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ», γιατί πράγματι τους τελευταίους οκτώ μήνες, με την είσοδό μας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και εγώ και ο Κώστας - και νομίζω εκφράζω και τα συναισθήματα όλων των Γενικών Γραμματέων- πραγματικά βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε τη θεσμική μνήμη του Υπουργείου. Μας βοήθησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου και νομίζω ότι όλοι έχουν να πουν όχι έναν καλό λόγο, αλλά έναν άριστο λόγο. Γιατί, πέρα από τις ικανότητές σου, νομίζω ότι και το ήθος το οποίο δίδαξες αυτά τα χρόνια, σε ένα δύσκολο Υπουργείο, ένα Υπουργείο που πολλές φορές μπορεί να έχει και εντάσεις, μπορεί να υπάρχουν και διάφορες δύσκολες στιγμές, είναι σπάνιο να βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει όλο αυτό το «πακέτο». Γι’ αυτό, λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, και θα κλείσω με αυτό, γιατί σήμερα η μέρα ανήκει σε εσένα, να πω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ», όχι μόνο για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά πάνω απ’ όλα για την προσφορά σου στην Πολιτική Προστασία και στην πατρίδα, διαχρονικά».

Απαντώντας ο απερχόμενος υφυπουργός σημείωσε πως «εκείνο που θέλω να πω είναι πως, πριν από τέσσερα χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας μπροστά, αποφάσισε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Υπουργείου: του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τότε μου ανέθεσε την ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος ως αρμόδιος Υφυπουργός, και το πρώτο μας μέλημα ήταν πραγματικά να δούμε τι υπήρχε από πλευράς δυνάμεων και πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Όλων αυτών δηλαδή που βλέπαμε ότι ερχόταν χρόνο με τον χρόνο, όλο και πιο έντονα, όλο και πιο συχνά.

»Έπρεπε, λοιπόν, να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό. Πάνω σε αυτό εξετάσαμε ποιες δυνάμεις υπήρχαν διαθέσιμες και ποιες θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ή να δημιουργηθούν, ώστε συντονισμένα και δομημένα να επιχειρούν στο πεδίο – πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά, μέχρι και την αποκατάσταση. Ξεκινήσαμε την επικοινωνία και τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Πρώτα απ’ όλα με το ΥΠΕΝ. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία επικοινωνία και συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες. Υπήρχε, θα έλεγα, μια αντιπαλότητα, από τότε που ανατέθηκε η δασοπυρόσβεση στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999, επί 21 χρόνια».

Κλείνοντας ο κ. Τουρνάς δήλωσε πως «κύριε υπουργέ, εγώ έκλεισα τον κύκλο μου. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω» ευχαριστώντας όλους ονομαστικά».