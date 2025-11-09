Η ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον 42ο Μαραθώνιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε πως: «Φέτος, η Αθήνα καλωσόρισε 76.000 δρομείς από όλο τον κόσμο, δείχνοντας τη δυναμική και την απήχηση που έχει πια η πόλη μας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τρέχουμε για τη χαρά, για την υπέρβαση, για όλα όσα μας ενώνουν.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι μια εμπειρία που ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους, μας θυμίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στην προσπάθεια, στην επιμονή, στη συλλογικότητα.

Φέτος, η Αθήνα καλωσόρισε 76.000 δρομείς από όλο τον κόσμο, δείχνοντας τη δυναμική και την απήχηση που έχει πια η πόλη μας.

Αγκαλιάζουμε τις μεγάλες διοργανώσεις. Άλλοι τερμάτισαν, άλλοι όχι, όλοι όμως προσπάθησαν.

Και αυτό είναι που μετράει.

Συγχαρητήρια σε όλους, του χρόνου πάλι εδώ!».

