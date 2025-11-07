Κάλεσμα της ΚΝΕ στην «πραγματική τελετή υποδοχής» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Με δηκτικό χιούμορ σχολιάζει η ΚΝΕ την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα, την οποία παρομοίωσε με ένα από τα αξέχαστα επεισόδια της σειράς «Της Ελλάδος τα παιδιά».

«Έρχεται ο Μπιτζιμπιτζίδης». Με αυτή τη φράση ξεκινά το βίντεο της ΚΝΕ, με πλάνα από αντιδράσεις ηρώων της τηλεοπτικής σειράς αναμένοντας μια «υψηλή» άφιξη. Ακολουθεί η σύγκριση με την υποδοχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ελλάδας.

«Όλοι και όλες στην πραγματική τελετή υποδοχής», καταλήγει το βίντεο για την Αμερικανίδα πρέσβη. Είναι το κάλεσμα της ΚΝΕ στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου, προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το βίντεο της ΚΝΕ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

{https://www.youtube.com/watch?v=ypLluS2Y6FU}