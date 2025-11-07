«Υπέρ» ψήφισαν 160 βουλευτές, «κατά» 84 και 49 δήλωσαν «παρών».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που είχε προκαλέσει η ΝΔ. Στην ψηφοφορία επί της αρχής, 160 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 84 καταψήφισαν και 49 δήλωσαν «παρών». Συνολικά συμμετείχαν 293 βουλευτές.

Τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου υπερψηφίστηκαν με ευρύτερη πλειοψηφία, ξεπερνώντας τις θετικές ψήφους που είχε λάβει το νομοσχέδιο επί της αρχής. Επί του συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές: 160 υπέρ, 71 κατά και 58 «παρών».