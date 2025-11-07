Η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε επιπλέον 16 πρόσωπα, ενώ απέρριψε την κλήση του πρωθυπουργού.

«Κλείδωσαν» οι καταθέσεις προσώπων «κλειδιά» στην εξεταστική επιτροπής όπως οι Γιώργος Ξυλούτης, Ανδρέας Στρατάκης, αλλά και υπουργοί όπως οι Γιώργος Μυλωνάκης, Άκης Σκέρτσος και Γιάννης Μπρατάκος.

Στην επικαιροποίηση του καταλόγου, η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε επιπλέον 16 πρόσωπα, ενώ απέρριψε την κλήση του πρωθυπουργού που ζήτησαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας λέγοντας πως «με πολιτικές αστειότητες δεν ασχολούμαστε».

Πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι πηγαίνει «στον «κουβά» η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης» κι ότι η ΝΔ απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. «Αυτή η αναδίπλωση οφείλεται στην πίεση των κομμάτων και στην κοινωνική πίεση που υφίσταται η ΝΔ», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για το ότι θα κληθούν τελικά πρόσωπα όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την κυβερνητική πλειοψηφία που απέρριψε την κατ’αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων.

Οι μάρτυρες που προστέθηκαν στη λίστα της εξεταστικής είναι οι εξής:

1.⁠ ⁠Γιώργος Ξυλούρης

2.⁠ ⁠Ανδρέας Στρατάκης

3.⁠ ⁠Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4.⁠ ⁠Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5.⁠ ⁠Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6.⁠ ⁠Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7.⁠ ⁠Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8.⁠ ⁠Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9.⁠ ⁠Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10.⁠ ⁠Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11.⁠ ⁠Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12.⁠ ⁠Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

13.⁠ ⁠Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14.⁠ ⁠Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας

15.⁠ ⁠Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16.⁠ ⁠Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.