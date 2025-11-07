Πολιτικό σχέδιο που έχει να κάνει με την διαδρομή και την πολιτική του ταυτότητα, «βλέπει» πίσω από τα όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση και μερίδα του Τύπου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μάκης Βορίδης, όπως κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση.

«Η αντιπολίτευση θέλει να επενδύσει πολλά στη στοχοποίησή μου, και εξ αιτίας της, μια μερίδα του Τύπου, γιατί αυτό εξυπηρετεί ένα πολιτικό σχέδιο, που έχει να κάνει με τη δική μου πολιτική ταυτότητα, τον δικό μου πολιτικό ρόλο, τη δική μου πολιτική διαδρομή, αλλιώς δεν πιστεύω στα σοβαρά να υποστηρίζετε ότι υπάρχουν κατηγορίες επειδή κάποιος εφάρμοσε την τεχνική λύση, δηλαδή υπουργικές αποφάσεις και τον νόμο, και ζήτησε την παραίτηση ενός υφιστάμενου του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επανέλαβε πως δεν έκανε καμία παράνομη πράξη αντιθέτως, όπως υπογράμμισε για το περίφημο «συμφωνώ» με την κατανομή βοσκοτόπων και την εφαρμογή τεχνικής λύσης το 2019, έβαλε την υπογραφή του το διότι ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο. «Η τεχνική λύση ήταν απολύτως νόμιμη και όποιος δεν την εφάρμοζε, θα διέπραττε παράβαση καθήκοντος», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε πως στο πλαίσιο της συζήτηση για το επιτελικό κράτος, ότι στον περίφημο «μπλε φάκελο» που είχε λάβει στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019, είχε μία σειρά από προτεραιότητες όχι όμως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Βορίδης έδειξε ως αρμόδιο για να του υποδείξει και να κάνει κάτι για την εκρηκτική αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και όπως είπε όχι μόνο δεν του εισηγήθηκε τίποτα για το ζήτημα, αντιθέτως πρότεινε να γίνει η κατανομή με την ίδια διαδικασία που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Ανοιχτός πόλεμος με Βάρρα

Κλιμακώνοντας την επίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα, κατέθεσε ότι ζήτησε την παραίτησή του μετά από συνέντευξη που είχε δώσει και στην οποία προέβη σε καταγγελίες για τις οποίες δεν είχε στοιχεία. «Σε εκείνη τη συνέντευξη ο κ. Βάρρας είχε μιλήσει για στρατηγική και μη αρμόζουσα επιρροή του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για στοχοποίησή του», είπε, υποστηρίζοντας ότι όταν του έθιξε αυτά τα θέματα σε κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχαν, ο πρώην πρόεδρος δεν είχε τίποτα να απαντήσει.

«Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά στον δημόσιο βίο; Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον τεχνικό σύμβουλο, καταγγελία σύμβασης, μηνυτήρια αναφορά κι ό,τιδήποτε χρειάζεται και απάντησε δεν έχω στοιχεία μου απάντησε», είπε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι έβαλε στο τραπέζι στην ίδια συνάντηση και το θέμα της στοχοποίησης.

«Πάνω από εσένα είμαι εγώ και ο πρωθυπουργός, σε πείραξα κάπου τον ρώτησα και απάντησε όχι. Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης», είπε και συμπλήρωσε: «Και ήρθε εδώ ο κ. Βάρρας να πει ότι είμαι εκπρόσωπος της Neuropublic, και τι είπε; Επειδή πήγα σε μια εταιρική εκδήλωση 3 χρόνια μετά; Κι ο Χαρίτσης ήταν εκεί… Εγώ Neuropublic τη βρήκα 13 χρόνια μέσα, εγώ με Γαργαλάκο ήμασταν μαζί στην ΚΝΕ και δίναμε αγώνες;», σχολίασε με σκωπτικά.

Ο κ. Βάρρας απέρριψε τις όποιες αιτιάσεις του πρώην υπουργού, με επιστολή του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις κακές σχέσεις με Βάρρα

Ο Μάκης Βορίδης κατέθεσε πως ο πρωθυπουργός γνώριζε για τα προβλήματα συνεργασίας που είχε με τον Γρηγόρη Βάρρα και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν αντέδρασε στην τοποθέτηση του πρώην προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε πως αυτή έγινε σε προγενέστερο από τις καταγγελίες χρόνο. «Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την προεδρεία της κυβέρνησης για να μου που αν έχω πρόβλημα να τοποθετηθεί στο Μαξίμου. Είπα ότι δεν έχω πρόβλημα κανένα. Γιατί; Γιατί τα λέει το 2024 και τώρα βρισκόμαστε στο 2020. Δεν είχε πει τίποτα στο πρωθυπουργό και σε εμένα. Ο πρωθυπουργός ήξερε το θέμα συνεργασίας που είχα», ανέφερε.

«Στο Μαξίμου υπάρχει ο Βάρρας με θεσμικό ρόλο και τα στοιχεία που κατέθεσε για εσάς είναι αδιάσειστα, δεν τον απομόνωσε κανείς. Πως καταπίνεται αυτό από εσάς; Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού να σας εγκαλεί. Πως καταπίνεται;», ρωτήθηκε σε άλλο σημείο από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. «Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί με δύο τρόπους. Απορρίπτοντας την πρότασή σας για σύσταση προανακριτικής, έκρινε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ο 2ος τρόπος, είναι με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε για έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής ευθύνης», απάντησε ο κ. Βορίδης.

Τι είπε για «φραπέ», Στρατάκο και συνομιλίες

Ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε και για το αν γνώριζε τον Γιώργου Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ» αλλά και για τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛΑΣ και γίνεται αναφορά στο όνομά του. «Τον Ξυλούρη τον έβλεπα θεσμικά στο υπουργείο», είπε αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία συνομιλία τους στην δικογραφία, ενώ τις όποιες αναφορές στο όνομά του σε συνομιλίες τρίτων τις απέδωσε σε «μπιζιμπόντιδες».

«Διάφοροι μπιζιμπόντιδες χρησιμοποιούν ονόματα, ότι δήθεν έχουν άκρες», τόνισε ενώ σε άλλο σημείο, ααντώντας σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη ΝΔ είπε ότι ο ίδιος δεν έχει καταγραφεί σε καμία συνομιλία.

«Με κανέναν. Μπορούσε να τύχει να μιλήσεις με κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω καμία. Και συζητάμε, τρίτοι που λένε ιστορίες μεταξύ τους, δηλαδή ο Ξυλούρης με κάποιον άλλον και χρησιμοποιεί το όνομά μου. Άντε και είμαι εγώ ο Μάκης, και; Για πάμε στο και; Είπα τίποτα μαζί του; Όχι. Προκύπτει κάτι; Όχι. Τι λέμε τώρα; Ωραίο για να βγει μεροκάματο σε κανένα κανάλι. Ποινικά υπάρχει κάτι αξιόλογο ότι τρίτοι να συζητούν το όνομά μου; Έχω 6.500 επαφές στο κινητό μου… Κάνω πολιτική 18 χρόνια έλαβα 45.000 σταυρούς, μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο λέτε να τους ζητάω ποινικό μητρώο πριν μιλήσω; », σχολίασε με νόημα.

ΝΔ:Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γαλάζιες» πηγές σχολιάζου για την σημερινή συνεδρίαση:

«Ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι με τη συμμετοχή των εταιρειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι λόγοι που το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να κληθεί ο CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκης. Κατά τη διάρκεια της σημερινής εξέτασης του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκαλύφθηκε από τον εισηγητής της Ν.Δ, Μακάριο Λαζαρίδη, ότι η Neuropublic συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2010 και μάλιστα η πρώτη σύμβαση υπεγράφη επί Μιλένας Αποστολάκη ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Για του λόγου του αληθές η σύμβαση υπεγράφη στις 14.12.2010, με τη κυρία Αποστολάκη διατηρεί να έχει το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού κατά το διάστημα 7.9.2010-17.6.2011!

Η αποκάλυψη αυτή καταρρίπτει το αφήγημα που επιχειρεί να κατασκευάσει η αντιπολίτευση, περί δήθεν «σχέσεων συμφερόντων» της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα, μετά την προκήρυξη που προχώρησε ο Μάκης Βορίδης συμμετείχαν κι άλλες εταιρείες! Να σημειωθεί, άλλωστε, ⁠ότι όπως έγινε γνωστό ο κ. Βορίδης παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση της Neuropublic, στην οποία ήταν κι ο νυν Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι επιχειρούν να εμφανίσουν αυτή την ενέργεια ως «παράβαση καθήκοντος», επιβεβαιώνοντας πως το ζητούμενο δεν είναι η αλήθεια αλλά η πολιτική στοχοποίηση.

Την ώρα, δε, που το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο να στήσει σκηνικό εντυπώσεων γύρω από τη NEUROPUBLIC, αποφεύγει συστηματικά να δώσει απαντήσεις για τις δικές του σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών που συνδέονται με την Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά.

Πρόκειται, όπως υπογραμμίζουν, για ένα πλέγμα συνεργασιών που περιλαμβάνει τις εταιρείες “Cognitera”, “ΜΕΣΥΝΕΛ”, “AgroPoint” και “Αγρογένεσις”, το οποίο για χρόνια λειτουργούσε γύρω και μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρόσωπα που είχαν στενή κομματική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ.

Η επιμονή των «πράσινων» στελεχών να αποτρέψουν την κλήση του CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκη, θεωρείται αποκαλυπτική. Αν δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, γιατί δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή του ανθρώπου που γνώριζε εκ των έσω τις σχέσεις και τις συμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιλέξει να φέρει στο φως όλες τις πτυχές της υπόθεσης, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά πάνω από τον Οργανισμό. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα εμφανίζεται να ζητά «κάθαρση», ήταν εκείνο που επί χρόνια δημιούργησε και συντήρησε τις συνθήκες αδιαφάνειας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο κι αν επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέχρι τέλους στην Εξεταστική. Γιατί αυτή τη φορά, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι.

ΣΥΡΙΖΑ: Λαλίστατος ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική Επιτροπή, αυτοανακηρύχθηκε αθώος

Από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν τα εξής:

«Ο κ. Βορίδης, επιδιδόμενος σε λογικοφανή άλματα και ειρωνείες, αυτοανακηρύχθηκε «αθώος» στην Εξεταστική Επιτροπή και οχυρώθηκε πίσω από το κομματικό «δίχτυ προστασίας» που του προσέφερε η ΝΔ, με το γνωστό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με το οποίο απορρίφθηκε η διενέργεια Προανακριτικής Επιτροπής.

Έτσι, μπορεί να υποστηρίζει ότι «δεν έχουν κανένα νόημα και ενδιαφέρον» οι σοκαριστικές συνομιλίες που τον εμφανίζουν ως τον άνθρωπο που είχε επιφορτιστεί από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει κουμάντο σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, ακόμα και μετά τη λήξη της δικής του θητείας στο αρμόδιο υπουργείο. Μπορεί να παραδέχεται ότι γνωρίζει τον «Φραπέ» αλλά και να παριστάνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους «μπιζιμπόντηδες» που χρησιμοποιούν (τυχαία άραγε; ) το όνομα του. Μπορεί να παίρνει αποστάσεις από τα πεπραγμένα των πρώην στενών συνεργατών του στο Υπουργείο, σαν να μη γνώριζε τίποτα για αυτά.

Αναγκάστηκε τουλάχιστον να παραδεχθεί ότι «μήτρα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η «Τεχνική Λύση». Αλλά η στρεβλή εφαρμογή της επί των ημερών της ΝΔ, όταν οι «γαλάζιοι» υπουργοί, από κοινού με τις διοικήσεις, «χαλάρωναν» διαρκώς τους ελέγχους καλύπτοντας τις πλαστές δηλώσεις βοσκοτόπων από τα μέλη του εγκληματικού κυκλώματος.

Παράλληλα, παραδέχθηκε τις αποκλειστικές ευθύνες της ΝΔ για τη μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, η εκπόνηση των οποίων είχε δρομολογηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρέμεινε μέχρι και σήμερα στα συρτάρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκειμένου να συντηρείται η δράση του κυκλώματος.

Μετά την κατάθεση Βορίδη, το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει εκτεθειμένο: αν ισχύουν όσα καταγγέλλει κατά του κ. Βάρρα ο κ. Βορίδης, πώς ο πρώτος παραμένει επιστημονικός σύμβουλος του πρωθυπουργού; Ποιος από τους δύο έχει δίκιο; Ο κ. Βορίδης ή ο κ. Βάρρας που διέψευσε και σήμερα κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Ο μόνος που μπορεί να διαφωτίσει την Εξεταστική Επιτροπή, όπως έχει ήδη ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.

Ίσως έχει κάτι πιο πειστικό να απαντήσει για όσα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ έχει πει ο Ανδρέας Καρασαρίνης, «το παιδί» κατά Βορίδη (και γραμματέας αγροτικού τομέα ΝΔ) στον Κυριάκο Μπαμπασίδη: «Λοιπόν εγώ σου είπα μόνο με ΜΑΞΙΜΟΥ να μιλάς γιατί αυτοί τα κανονίζουνε, δεν υπάρχει κάτι η τριάδα εκεί ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΒΟΡΙΔΗΣ. [...] Και ο πρόεδρος, κανένας άλλος. [...] Κατάλαβες να πούνε ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει. Καλώς ή κακώς, τα έχουν αφήσει όλα στο ΒΟΡΙΔΗ».

Μέχρι τότε, μπορεί ο κ. Βορίδης, με νομικίστικα επιχειρήματα, να συσκοτίζει την αλήθεια και να μην απαντά στα ζητήματα που του έθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης:

α) Γιατί ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην Κρήτη από 4.127.588 την 1/1/2019 αυξήθηκε σε 5.139.460 την 1/1/2020,

β) Γιατί ο αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα στην Κρήτη για την Περιφερειακή Ενότητα των Βοσκοτόπων, από 26.495 το 2018, αυξήθηκε σε 55.024 το 2019 και σε 129.039 το 2020.

γ) Γιατί η αξία των χορηγηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην Κρήτη, από 6.736.451,41 € το 2018 (37,4% της συνολικής αξίας), αυξήθηκε σε 13.096.362,88 € το 2019 (53,9% της συνολικής αξίας) και σε 28.791.571,61 € το 2020 (64% της συνολικής αξίας).

Σε όλα αυτά, δεν απάντησε ο κ. Βορίδης.

Άγνοια επίσης δήλωσε για την αύξηση των δικαιούχων και των επιδοτήσεων, παρότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που παρέδωσε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη, προκύπτει ότι, επί υπουργίας Βορίδη υπερδιπλασιάστηκαν τα ποσά των επιδοτήσεων για το εθνικό απόθεμα. Μάλιστα, ο μέσος όρος εθνικού αποθέματος εκείνη τη χρονιά ήταν 5.500 ευρώ ανά αγρότη, ποσό τριπλάσιο από το μέσο δικαίωμα επιδότησης των αγροτών (1.695 ευρώ). Ενδεικτικά στην Κρήτη, ενώ το 2017 οι 4.736 δικαιούχοι της επιδότησης έλαβαν 6,7 εκατ. ευρώ, το 2019 οι 4.294 αιτούντες πήραν 13 εκατ. ευρώ και το 2020 συνολικά 8.776 κτηνοτρόφοι έλαβαν το πολλαπλάσιο ποσό των 28,79 εκατομμυρίων.

Η πραγματικότητα, άλλωστε, είναι αδιαμφισβήτητη και καταγεγραμμένη στο επίσημο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) προς τις ελληνικές αρχές, όπου αναφέρεται ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ σε σχέση με τους κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη:

«Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για αδικήματα συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τελεσθείσες κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρα 26α, 27, 46, 47, 94, 98 και 390 ΠΚ).»

Κατά τα λοιπά, ο γνωστός πλέον, μόνο ως «Μάκης», δεν μπορεί να πείσει, ακόμα και τον πιο καλόπιστο Έλληνα πολίτη, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «έχει γίνει το ακρωνύμιο για τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τον πελατειακό προσανατολισμό», όπως τόνισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Κοβέσι - επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, θα συμπληρώναμε εμείς.

Γι’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την απόδοση όλων των ευθυνών – πολιτικών και ποινικών – και τη δικαίωση για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους οποίους η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού».