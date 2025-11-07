Ζήτησε, επίσης, να γίνει γρήγορα η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία».

Τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και τα πολυεπίπεδα οφέλη για τη χώρα μας τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) Ελλάδας – ΗΠΑ στο Ζάππειο, το πρωί της Παρασκευής.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στη Σύνοδο για την Ενέργεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία», υπογράμμισε και συνέχισε: «Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο».

«Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας», επισήμανε.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ασφαλή πηγή ενέργειας. Επενδύουμε και στο δίκτυο. Όταν ανέλαβα το 2019, η Ελλάδα ήταν 400 εκατομμύρια επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα προωθείται η ορθή χρήση μέσω της ψηφιοποίησης. Είμαστε εν μέσω έργου 6 δισ. ευρώ για να συνδέσουμε τα νησιά με το δίκτυο φυσικού αερίου», είπε ο πρωθυπουργός, δίνοντας συγχαρητήρια στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου για τη συμφωνία με την ExxonMobil.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον υπουργό Ενέργειας για την εξαιρετική δουλειά στον τομέα των υδρογοναθράκων. Είμαστε χαρούμενοι για τη συμφωνία γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τελευταία 40 χρόνια γιατί η Ευρώπη ξέρουμε ότι θα χρειαστεί φυσικό αέριο για πολλά χρόνια στο μέλλον».

Ορόσημο κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο με μερίδιο 60% ενώ η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% και η HelleniQ Energy 10%.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπάργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τους Dr. Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διευθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.