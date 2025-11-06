Ο βουλευτής τόνισε την έλλειψη αδιαφάνειας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επιτελικό μπάχαλο».

Στην ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το φορολογικό νομοσχέδιο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης τοποθετήθηκε για το ζήτημα των ΕΛΤΑ καταγγέλλοντας την την κυβέρνηση ότι τοδηγούνται σε «θάνατο δια της ευθανασίας». Θύμισε ότι το 2020 η κυβέρνηση διέθεσε 250 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και εξυγίανση, χωρίς να φαίνεται αποτέλεσμα στα οχήματα, το προσωπικό ή τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ το 2023 έκλεισαν 140 καταστήματα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η ταχυδρομική υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά σε όλη τη χώρα.

Όπως σημείωσε « Οφείλει η Νέα Δημοκρατία να πει με πολύ καθαρό τρόπο, τι έκανε, τα έξι χρόνια, που διοικεί αυτόν τον τόπο, για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αυτό το οποίο κάνει είναι να οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε θάνατο δια της ευθανασίας. Το 2020, η κυβέρνηση πανηγύριζε για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, δίνοντας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία 250 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε με αυτά τα 250 εκατομμύρια; Αγοράστηκε κανένα καινούργιο όχημα; Στηρίχτηκε κάποιος εργαζόμενος; Εκσυγχρονίστηκε η λειτουργία των ΕΛΤΑ; Τότε, γιατί, το 2023, κλείσατε 140 καταστήματα ενώ ο κ. Πιερρακάκης έλεγε ότι δεν θα επηρεαστεί η ταχυδρομική υπηρεσία σε όλη τη χώρα;»

Ο κ. Χρηστίδης έθεσε το ερώτημα εάν η αναβολή της πλήρους εξαγοράς της ACS από τη GLS, που μετατέθηκε για έναν χρόνο, συνδέεται με το κλείσιμο 204 επιπλέον καταστημάτων ΕΛΤΑ. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συμφωνίες με τράπεζες, όπως η Alpha Bank, χωρίς να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια λειτουργίας των καταστημάτων.

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η GLS, η οποία εξαγοράζει βήμα - βήμα την ACS. Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς ήταν να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου αλλά τελικά μετατίθεται για έναν χρόνο μετά. Δηλαδή, αυτή η μεγάλη επένδυση, ενώ ήταν να γίνει, ξαφνικά δεν γίνεται. Και έρχεται ξαφνικά η κυβέρνηση, χωρίς να έχει ενημερώσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε οι ίδιοι, και ανακοινώνει το κλείσιμο άλλων 204 καταστημάτων.Και κάνω ένα ερώτημα. Θέλω να μου πει κάποιος, εάν θεωρεί ότι συνδέονται αυτές οι δυο υποθέσεις μεταξύ τους.» δήλωσε.

Για να συνεχίσει ότι «Άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι “κακώς θεωρούν κάποιοι ότι έχω εγώ την ευθύνη και δεν θα πάρω περισσότερες ευθύνες απ’ ότι μου αναλογούν”. Πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση, τί γνώριζε ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος; Γιατί αν θέλει να μας πείσει ότι η χώρα κυβερνάται από ένα e-mail που του έστειλε ο κύριος Σκλήκας, για τον οποίο έκανε μια σειρά πολύ μεγάλων αλλαγών όσο ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας για να μπορεί ο κύριος Σκλήκας να διπλασιάσει το μισθό του, τότε αποδεικνύεται ότι, όχι μόνο δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, αλλά υπάρχει ένα επικίνδυνο κράτος. Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Διαμαρτυρίας της Νέας Δημοκρατίας, πριν από λίγες ημέρες. Ο πρόεδρος του Υπερταμείου, που για 99 χρόνια έχει στη δική του κατοχή την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, και για τον οποίο υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήξερε τίποτα από όσα κάνει, συμμετείχε και απαντούσε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το τι ήξερε και τι δεν ήξερε από αυτά που έκανε ο διοικητής των ΕΛΤΑ που διόρισε αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επιτελικό μπάχαλο. Που ξανάγινε!!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Χρηστίδης έθεσε το ερώτημα εάν η αναβολή της πλήρους εξαγοράς της ACS από τη GLS, που μετατέθηκε για έναν χρόνο, συνδέεται με το κλείσιμο 204 επιπλέον καταστημάτων ΕΛΤΑ. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συμφωνίες με τράπεζες, όπως η Alpha Bank, χωρίς να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συνέπεια λειτουργίας των καταστημάτων.

Ο βουλευτής τόνισε την έλλειψη επιτελικού κράτους και αδιαφάνειας, σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Χατζηδάκη και τη συμμετοχή του Προέδρου του Υπερταμείου σε κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επικίνδυνο μπάχαλο».