«Η κυβέρνηση γνώριζε – αλλά απέκρυπτε – ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να δουν ούτε ευρώ πριν το 2026», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπαίζει τους αγρότες, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, καθώς «σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπάλας Ουζβάρι, η αξιολόγηση του σχεδίου (σ.σ.: για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ) μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, στην Εξεταστική Επιτροπή αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική προπαγάνδα και την πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Ο κ. Τσιάρας, με χαρακτηριστική ελαφρότητα, δήλωσε πως η έγκριση του Action Plan 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "πιθανόν δεν θα γίνει απόψε, αλλά θα γίνει μετά από μία, δύο, τρεις, πέντε ημέρες - αυτή είναι η πραγματικότητα".

Μόνο που, όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπάλας Ουζβάρι, η αξιολόγηση του σχεδίου μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση γνώριζε – αλλά απέκρυπτε – ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να δουν ούτε ευρώ πριν το 2026, εκτός αν η χώρα ρισκάρει πρόστιμα, όπως παραδέχθηκαν και ο ίδιος ο κ. Τσιάρας και ο κ. Χατζηδάκης.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για απροκάλυπτο εμπαιγμό απέναντι στους αγρότες, που βλέπουν τις πληρωμές τους να καθυστερούν επ’ αόριστον, την ώρα που το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται και η ύπαιθρος μαραζώνει.

Η Νέα Αριστερά καλεί τον κ. Τσιάρα να αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει να παίζει με την αγωνία χιλιάδων αγροτικών οικογενειών.

Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλο κοροϊδία, καθυστερήσεις και ψεύτικες υποσχέσεις».