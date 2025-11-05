Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχε και η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συνάντηση με τους Αμερικανούς υπουργούς Εσωτερικών, Doug Burgum, και Ενέργειας, Chris Wright, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.

Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Michael Rigas, o υφυπουργός Εξωτερικών Jacob Helberg, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Α' Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Φρυγανάς, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε πως «η Ελλάδα είναι διαχρονικά σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας στρατηγικός σύμμαχος, από γεωπολιτικής πλευράς, στην περιοχή. Έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις που θα είναι σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να αποτελεί τον ενεργειακό κόμβο για όλο το μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, πέρα από άλλες ανακοινώσεις».

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως «μόλις πριν από έξι μήνες, ο υπουργός κ. Παπασταύρου επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε τον διάλογο για διάφορα θέματα. Και τώρα, όπως λέτε, βρισκόμαστε εδώ με τον Κάθετο Διάδρομο, τον συνεχιζόμενο διάλογο, την πρωτοβουλία 3+1, ανακοινώσεις και τις συγκεκριμένες συμφωνίες που μπορούν να επιτευχθούν. Όλα αυτά όμως αντανακλούν τη στιγμή που βρισκόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία, δηλαδή ότι η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα. Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Πιστεύω, και εσείς καταλαβαίνετε, ότι η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, όταν η Κίμπερλι λέει "ιστορικό", δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από ειρήνη και ευημερία σε εξέλιξη εδώ».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Chris Wright σημείωσε πως «οι δύο σπουδαίες χώρες μας έχουν μακρά ιστορία εταιρικής συνεργασίας και συμμαχίας σε διάφορους τομείς. Η ενέργεια είναι ζωή, και η έλλειψη οικονομικά προσιτής ενέργειας, που παρέχεται με αξιοπιστία και ασφάλεια, περιορίζει τις ευκαιρίες, προκαλεί φτώχεια και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Η Ελλάδα είναι μια κορυφαία εμπορική χώρα, έχει ηγετικό ρόλο στο εμπόριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχει ηγετικό ρόλο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συζητάμε για τόσες πολλές συνεργασίες εδώ, στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ναυτιλία και σε πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας».