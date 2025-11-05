Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη περίμενε καρτερικά και κάπως αμήχανα δίπλα της, μέχρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να χαιρετίσει ένα ένα τα παιδιά.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αφού συζήτησαν τα περί ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και έκαναν δηλώσεις μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας πρωθυπουργός τη συνόδευσε μέχρι έξω.

Όμως στο απέναντι πεζοδρόμιο στην Ηρώδου Αττικού ήταν κάποιοι μικροί μαθητές. Τότε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τους πλησίασε και τους χαιρέτισε δια χειραψίας έναν έναν. Την ακολούθησε ευγενικά και αρκετά αμήχανα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ωστόσο χαιρέτισε δια χειραψίας μόνο τη δασκάλα των παιδιών. Χάιδεψε μία μικρή μαθήτρια στο κεφάλι και ρώτησε τα παιδιά «χρειάζεται κάτι το σχολείο επειγόντως ή είστε σε καλή κατάσταση;»

Με τα χέρια στις τσέπες περίμενε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να τελειώσει με τις χειραψίες και αυτός αρκέστηκε να πει φεύγοντας αλλά πάντα με χαμόγελο «καλημέρα παιδιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0po2jzqeu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0n3r7b546x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0mtvb72vgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, η Κϊμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτηση της έκανε λόγο για μία φανταστική συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/1986041595246834014}