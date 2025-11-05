Απάντηση σε όσα δήλωσε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 τόνισε πως στις συναντήσεις που υπήρξαν δεν παρουσιάστηκε κάποιο σχέδιο για τα ΕΛΤΑ.

Ο Στέλιος Πέτσας ρωτήθηκε αν πιστεύει πως υπάρχει θέμα συντονισμού στην κυβέρνηση, με αφορμή το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση. «Ο Πρωθυπουργός πήρε πρωτοβουλία, να συγκαλέσει σύσκεψη αλλάζοντας το πρόγραμμά του για να λύσει ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτός ήξερε τι πρέπει να κάνει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Στέλιος Πέτσας, ενώ ερωτηθείς αν τον ικανοποιεί το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ είπε: «Εμείς σαν ΚΟ της ΝΔ στηρίζουμε και τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και η κοινωνική διάσταση, όσον αφορά την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δεν παρουσιάστηκε κάποιο σχέδιο από τα ΕΛΤΑ στις συναντήσεις, που είχαμε παρά τα επίμονα ερωτήματα, που θέσαμε στον πρώην Διευθύνων σύμβουλο των ΕΛΤΑ».

Στη συνέχεια, είπε σχετικά με όσα προηγήθηκαν της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης: «Έχει προαναγγελθεί μια μείωση καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, είχε προηγηθεί μια μείωση 144 καταστημάτων το 2023 ποτέ δεν πήραμε μια απάντηση ποια ήταν η εξοικονόμηση από το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δόθηκαν 250 εκ. το 2020 από αυτή την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει τα 100 εκ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ για να μετασχηματιστούν στην νέα εποχή και 150 εκ. οφειλές για όλη την περίοδο της κρίσης για την καθολική υπηρεσία δεν πήραμε απάντηση για τα χρήματα αυτά . Παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε την μείωση του επιστολικού έργου, βλέπουμε τη γίνεται στην Ευρώπη αλλά δεν εξετάστηκαν λύσεις οι οποίες να ποντάρουν στις συνέργειες. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια μείωση των ιδιο-λειτουργούμενων καταστημάτων αλλά υπάρχει μια αύξηση των συν-λειτουργούντων, των συνεργασιών με πρακτορεία είτε με φορείς της αυτοδιοίκησης είτε με ιδιώτες αυτά εξετάστηκαν; Τρόποι αύξησης των εσόδων των ΕΛΤΑ εξετάστηκαν; Εμείς θέλουμε ένα σχέδιο το οποίο να πηγαίνουν τα ΕΛΤΑ στη νέα εποχή, να μην έχουν ελλείμματα αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να δούμε για την κανονική υπηρεσία, για την κοινωνική διάσταση».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για νέα δεδομένα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν κάποια δεδομένα καινούργια που δεν ίσχυαν την προηγούμενη Παρασκευή, για παράδειγμα δόθηκε τρίμηνη αναστολή σε καταστήματα της επαρχίας προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην μείνει εκτός εξυπηρέτησης. Πρέπει να δοκιμαστούν τα νέα εργαλεία ψηφιακός ταχυδρόμος, ΕΛΤΑ κατ΄οίκον, κινητές μονάδες διανομής, δεν τα έχουμε δει, θα πρέπει να τα δούμε».

Μάλιστα δεν παρέλειψε να τονίσει ότι: «Βρεθήκαμε ξαφνικά να είμαστε όλοι αιφνιδιασμένοι. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε αιφνιδιασμένος και από το timing και από τον αριθμό των καταστημάτων, δεν ενημερωθήκαμε για κριτήρια άρα αυτός ο αιφνιδιασμός δείχνει ότι δεν υπήρξε ο κατάλληλος συντονισμός. Φαντάζομαι ότι επιλαμβάνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτό».