Την προσπάθεια των πληρωμών χειρίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης.

40.000 αγρότες από τους 400.000 συνολικά έμειναν τελικά εκτός της πληρωμής των επιδοτήσεων που δίνονται σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που θα δουν λιγότερα χρήματα στον λογαριασμό τους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης- που χειρίζεται την υπόθεση από την στιγμή που έσκασε το σκάνδαλο -ξέρει ότι όσοι κόπηκαν θα είναι οι αυτοί που θα πρωτοστατήσουν στις κινητοποιήσεις αλλά επίσης ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να τους σταματήσει.

Σε αυτό, ωστόσο, που δεσμεύεται είναι ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια και ότι τα χρήματα που θα κοπούν από τους ανέντιμους θα τα μοιραστούν σε δεύτερη κατανομή οι έντιμοι.

Λ.Ι.