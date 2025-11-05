Για «επιτελικό μπάχαλο» κάνει λόγο η αντιπολίτευση όσον αφορά το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τα «λουκέτα» σε ΕΛΤΑ, με την αντιπολίτευση να μιλά για «επιτελικό μπάχαλο» και τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά καταλογίζοντας στις αντιδράσεις υποκρισία.

«Αυτό που κάνετε είναι να οδηγείτε τα ΕΛΤΑ στην ευθανασία» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως το 2023 «γαλάζια» στελέχη διαβεβαίωναν ότι δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα. «Τι είναι χειρότερο να μην υπάρχει σχέδιο και “πάμε και όπου βγει;” ή να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που ευνοεί ιδιωτικά συμφέροντα;», διερωτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης.

Η Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, έκανε λόγο για «εξευτελισμό» και «απαξίωση του κοινοβουλευτικού θεσμού», σημειώνοντας πως «δεν γίνεται 10 λεπτά πριν τη συνεδρίαση να μας έρχεται μήνυμα ακύρωσης διότι δημιουργείται η αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτα».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πρέπει να κλείσουν, εφόσον είναι ζημιογόνα και πως όποιος λέει ότι δεν χρειάζονται αναδιάρθρωση για να γίνουν ανταγωνιστικά είναι πολιτικός απατεώνας. Στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως την περίοδο της διακυβέρνησής του έκλεισαν 70 υποκαταστήματα χωρίς «να ανοίξει μύτη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Το θέμα είναι ποια θα παραμείνουν ανοιχτά και υπό ποιες προϋποθέσει. Ο κ. Σκλήκας έκανε λάθος που δεν ενημέρωσε και καλώς παραιτήθηκε. Προκάλεσε δημόσια φασαρία και ζημιά στην κυβέρνηση» πρόσθεσε, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης από ΝΔ στοχοποίησε και το ΠΑΣΟΚ.

«Βάλατε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο και τώρα μας κάνετε κριτική; Καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στην συγκυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου το 2013 που κλείνανε περιφερειακά καταστήματα;» αναρωτήθηλε με τον Παύλο Χρηστίδη να αντιδρά, απαντώντας ότι στη ΝΔ ψάχνουν να βρουν τον φταίχτη αλλά η Ελλάδα μένει πίσω.

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ταυτόχρονα, πως ήταν γνωστό ότι θα κλείσουν υποκαταστήματα όχι όμως ο ακριβής αριθμός και το χρονοδιάγραμμα και έκανε λόγο για οριζόντιο λάθος και επικοινωνιακά προβλήματα της προηγούμενης διοίκησης.

«Έχετε συστημένο κύριοι της συμπολίτευσης”… το δυστύχημα είναι ότι δε σας το φέρνει ο ταχυδρόμος, αλλά ο ελληνικός λαός που βάναυσα προσβάλλατε με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ», υποστήριξε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός με τον υπουργό Υγείας να τον εγκαλεί για λαϊκισμό λέγοντας: «Θα περίμενε κανείς ένα δεξιότερο κόμμα της ΝΔ να ασκεί με σοβαρότητα αντιπολίτευση αλλά η Νίκη κάθε φορά ανακυκλώνει ότι λαϊκίστικο και αριστερίστικο υπάρχει».