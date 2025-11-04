«Ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν τα ίχνη τους και να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα τους», το σχόλιο μετά την κατάθεση Τσιάρα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες, που είναι σε απόγνωση περιμένοντας τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς μετά την κατάθεση του Κώστα Τσιάρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, τονίζει η Νέα Αριστερά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «υποσχέθηκε την καταβολή στο τέλος του μήνα κάποιων χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτό το action plan που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Κομισιόν. Παραδέχτηκε πάντως ότι, αντίθετα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα 415 εκατομμύρια του προστίμου θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η Νέα Αριστερά και δεν πηγαίνουν φυσικά στους τίμιους αγρότες», υπογραμμίζει ανακοίνωση του κόμματος.

Ακόμα, σχολιάζει πως ο Κώστας Τσιάρας «αναμάσησε την καραμέλα των διαχρονικών αδυναμιών» και ότι «δεν αρνήθηκε ότι το όνομα του περιλαμβάνεται στην νέα δικογραφία».

«Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν σε θέση να διαχειριστούν την πιεστική κατάσταση στον αγροτικό χώρο πολλώ μάλλον να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν τα ίχνη τους και να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα τους», καταλήγει η Νέα Αριστερά.