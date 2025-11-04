«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και τη στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να πληρώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες ύψους 500 -600 εκατ. ευρώ και πιθανόν και το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το πότε ακριβώς θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών.

«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και τη στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.