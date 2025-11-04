Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως όταν ανέλαβε βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διαμάχη των δύο εταιρειών που είχαν αναλάβει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι καταβολές των ενισχύσεων.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, οποιαδήποτε καταγγελία που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε άμεσα στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση με τα μαϊμού βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως όταν ανέλαβε βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διαμάχη των δύο εταιρειών που είχαν αναλάβει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι καταβολές των ενισχύσεων, ενώ αποκαλυπτικά ήταν και τα όσα ανέφερε πως διαπίστωσε για τα οικολογικά σχήματα.

Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε χιλιάδες δικαιούχους με πλαστά πιστοποιητικά, υπόθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές, ενώ σημείωσε για τις πληρωμές των βιολογικών καλλιεργειών πως «διαπιστώθηκαν αριθμοί που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με δηλωμένες εκτάσεις και κυψέλες μελισσών που ξεπερνούσαν έως και το 80% του συνολικού αριθμού κυψελών που υπάρχουν στην Ελλάδα».

Όταν ρωτήθηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ αν «υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», ο ίδιος απέφυγε να αποδώσει αυτό τον χαρακτηρισμό, λέγοντας ότι «ο καθένας έχει τη δική του ερμηνεία. Για εμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξόχως προβληματική υπόθεση».

Απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για τις αλλαγές που έγιναν στο ΔΣ του Οργανισμού όταν ανέλαβε, ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως «επιχείρησα να βάλω ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είχαν εχέγγυα δυνατότητας εξυγίανσης» και προς αυτή την κατέθυνση όπως είπε τοποθετήθηκαν πρόσωπα όπως ο κ. Σαλάτας που ήταν πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός.

Για την αποχώρηση του κ. Σαλάτα από τη διοίκηση του Οργανισμού, ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «ήταν ένας καλός πρόεδρος μέχρι που δήλωσε δημόσια ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Πρόσθεσε παράλληλα, πως ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού επιχείρησε να εναντιωθεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, κάτι που ήταν αντίθετο σε εμένα και την κυβέρνηση. «Δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Εγώ ζήτησα παραίτηση του κ. Σαλάτα», υπογράμμισε.

Τίποτα μεμπτό για Καϊμακάμη

Όσον αφορά τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καϊμακάμη που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό αφότου κατέθεσε στην εξεταστική πως η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανσιμό, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε πως δεν υπάρχει «τίποτα μεμπτό για τον ίδιο», σημειώνοντας πως «μια ανασκόπηση πίσω στα μέλη των ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποδείξει ότι όσοι συμμετείχαν ελάμβαναν επιδοτήσεις.

«Η ουσία είναι να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία και οι επιδοτήσεις να δίνονται δίκαια. Όχι αν κάποιος λαμβάνει επιδότηση», είπε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε τον κ. Καϊμακάμη «επιστήμονα υψηλού κύρους με τεράστιες δυνατότητες», επισημαίνοντας πως «παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας», ενώ απαντώντας για το ότι δεν είχε τακτική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού είπε πως ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία, «ήταν 24 ώρες επάνω στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με την εμπλοκή στην καταβολή των επιδοτήσεων, ο κ. Τσιάρας εκτίμησε πως εφόσον εγκριθεί το action plan από την Κομισιόν, οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του μήνα.

ΝΔ: Διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές της ΝΔ, σχολιάζουν σχετικά με την κατάθεση του κ. Τσιάρα τα εξής:

«Ένα εντελώς ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των διαδικασιών, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν φέρνει η κυβέρνηση, σύμφωνα όσα κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την εξεταστική επιτροπή.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την τοποθέτησή του, ο Υπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον τότε Επίτροπο, ο οποίος έθεσε δύο κρίσιμα ζητήματα: τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από τότε ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στελέχη του Οργανισμού, για να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων.

Η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας ο στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες.

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτοντας τον εαυτό του και το Υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά σηματοδότησε ένα τέλος στην εποχή της καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο Υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Για παράδειγμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας προβληματικός οργανισμός, γιατί κουβαλούσε παθογένειες της ελληνικής πολιτείας: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Με λίγα λόγια, η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους έντιμους αγρότες, διατηρώντας τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».