Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Στις 13:30 η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα θα γίνει δεκτή στο ΥΠΕΞ από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και αύριο, Τετάρτη, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ. Τασούλας δέχτηκε διαδοχικά και τις νέες πρέσβειρες του Βασιλείου της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.