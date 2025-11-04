Αύριο Τετάρτη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στις 13:30 η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα θα γίνει δεκτή στο ΥΠΕΞ από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και αύριο, Τετάρτη, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Τασούλας δέχτηκε διαδοχικά και τις νέες πρέσβειρες του Βασιλείου της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.