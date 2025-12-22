Κρίση στους αποσταγματοποιούς του Κεντάκι: Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα αποθέματα μπέρμπον στις αποθήκες.

Η εταιρεία παραγωγής του δημοφιλούς μπέρμπον Jim Beam ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την παραγωγή στην κύρια μονάδα της στο Κεντάκι για ολόκληρο το επόμενο έτος.

Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό, καθώς η εταιρεία θα αξιοποιήσει αυτό το διάστημα «ως ευκαιρία για επενδύσεις σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων», όπως ανέφερε σε δήλωσή της στο BBC την Κυριακή.

«Αξιολογούμε διαρκώς τα επίπεδα παραγωγής ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους παραγωγής για το 2026».

Οι αποσταγματοποιοί στο Κεντάκι – που φημίζεται για το μπέρμπον του – πλήττονται εν μέρει λόγω των εμπορικών πολιτικών του προέδρου Τραμπ.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου καθώς και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά το επόμενο έτος. Ανοιχτό θα παραμείνει και το κέντρο επισκεπτών στο Κεντάκι.

Η Jim Beam σημείωσε επίσης ότι αξιολογεί τον τρόπο αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της κατά τη διάρκεια της παύσης παραγωγής και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το σωματείο των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται πως το brand ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

Τον Οκτώβριο, η ένωση Kentucky Distillers’ Association (KDA) ανακοίνωσε ότι η ποσότητα μπέρμπον στις αποθήκες σε ολόκληρη την πολιτεία είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία φορολογούνται από την πολιτεία, έχουν κοστίσει στους αποσταγματοποιούς ένα «συντριπτικό» ποσό ύψους 75 εκατ. δολαρίων (56 εκατ. λιρών) φέτος.

Οι αμερικανοί αποσταγματοποιοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αντίποινα υπό τη μορφή δασμών στα προϊόντα τους, μετά την αποκαλούμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως.

«Μεγάλο μέρος της επέκτασης της τελευταίας δεκαετίας είχε ως στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη», ανέφερε η KDA τον Οκτώβριο, ζητώντας «μια ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοόλ, καθώς οι περισσότερες καναδικές επαρχίες είχαν προχωρήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε μποϊκοτάζ των αμερικανικών αλκοολούχων ποτών.