«Έχουν περάσει κάμποσες ημέρες από το σοκ στα Βορίζια, αλλά η πολιτική ηγεσία του τόπου, τσιμουδιά», τονίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Ηχηρή σιωπή από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη που είναι και από την Κρήτη. Το ίδιο και από τον επίσης Κρητικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Τοπικοί βουλευτές, περιφερειάρχης, δήμαρχοι έχουν επίσης εξαφανιστεί. Γιατί;», τονίζει επισημαίνοντας ότι «το μακελειό που έγινε στα Βορίζια δεν είναι απλά η Κρητική "παράδοση" και η εφαρμογή του εθιμικού δικαίου».

«Είναι και μια ακόμη ένοπλη σύγκρουση ομάδων, μέλη των οποίων εμπλέκονται σε ποικίλες εγκληματικές δραστηριότητες. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Με την ανοχή και την κάλυψη κρατικών λειτουργών σε πόστα-κλειδιά. Αλλά και με την πολιτική στήριξη μεγάλου τμήματος της πολιτικής ελίτ. Που τους αξιοποιεί ως ισχυρά πελατειακά δίκτυα και τους προστατεύει από τον κρατικό έλεγχο και την εφαρμογή του Νόμου», υπογραμμίζει ο Δ. Παπαδημούλης.

«Πηγαίνω κάθε χρόνο στην Κρήτη, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, καθώς η γυναίκα μου έχει ρίζες από την όμορφη Σητεία. ΟΧΙ, δεν είναι όλη η Κρήτη, μαφιόζοι, πιστολέρος, "Χασάπηδες" και "Φραπέδες"! Η εκτεταμένη ανομία σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης δεν είναι "τοπικά έθιμα"! Είναι η ολοκληρωτική αποτυχία και η άρνηση του Κράτους (Κυβέρνηση, τοπικές αρχές, αστυνομία, δικαιοσύνη) να τιμήσει την παράδοση του δικαίου, από τον φόβο ότι κάποιοι θα χάσουν ψήφους. Και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, ριζικά και συντεταγμένα, με ένα πολύπλευρο και επίμονο στην εφαρμογή του εθνικό σχέδιο. Αλλιώς θα διαιωνίζεται η ανομία, θα φουντώνει η διαφθορά και θα δυσφημείται η Κρήτη, αλλά και όλη η Ελλάδα, σε ολόκληρο τον πλανήτη!», καταλήγει η ανάρτηση.

