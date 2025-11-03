«Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε», το μήνυμα του Δούκα σχετικά με τη διαβούλευση για τα πατίνια.

Ο Χάρης Δούκας καλεί τη Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Κώστα Μπακογιάννη και «λοιπούς συνδαιτυμόνες», εάν θέλουν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα, διαφορετικά να μην υποτιμούν τη δουλειά που γίνεται.

Σε ανάρτηση, ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει πως η διαβούλευση της κανονιστικής απόφασης για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. «Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς. Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε», συμπληρώνει, απευθυνόμενος στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στον προκάτοχό του.

«Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται - για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια», καταλήγει και τους παραπέμπει στο κείμενο της κανονιστικής απόφασης.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

«Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα.

Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς.

Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε.

Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται - για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια».

