Σε διαβούλευση ο κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης ηλεκτρικών πατινιών του δήμου Αθηναίων.

Τάξη στο «χάος» των ηλεκτρικών πατινιών επιχειρεί να βάλει ο δήμος Αθηναίων, με κανονισμούς που αφορούν στην κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Από τις 24 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε διαβούλευση ο κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ) στον δήμο Αθηναίων. Διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Ο κανονισμός θέτει όρους και προϋποθέσεις για οδηγούς και εταιρείες εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών, «προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια πεζών και οδηγών και να διατηρηθεί η απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από όλους τους πολίτες», σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων.

Ποια ηλεκτρικά οχήματα αφορά ο κανονισμός

Στα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα, δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα ή δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, αναφέρει ο κανονισμός.

Επίσης, αφορά άλλα ΕΠΗΟ που δεν εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων, ενισχυμένων και απλών, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περιοχές όπου θα απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια

Πέρα από τα όσα προβλέπει ο ΚΟΚ, με την κανονιστική απόφαση του δήμου Αθηναίων θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στα πεζοδρόμια, όπου οι χρήστες τους θα πρέπει να τα μεταφέρουν πεζή, με εξαίρεση τα ΕΠΗΟ των ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, η κίνηση σε όλους τους πεζοδρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες θα επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού, με ανώτατο όριο τα 6 χλμ./ ώρα.

Βασική αλλαγή που εισάγει ο κανονισμός του δήμου Αθηναίων είναι η απαγόρευση της εισόδου, κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών σε λόφους, άλση, αλλά και στους πεζοδρόμους της Ερμού και της Αιόλου. Από αυτή την απαγόρευση εξαιρούνται τα ΕΠΗΟ των ΑμεΑ.

Η απαγόρευση επιβάλλεται «για λόγους προστασίας της πεζής μετακίνησης, της πρόληψης ατυχημάτων, προστασίας της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της πόλης των Αθηνών», αναφέρει ο κανονισμός.

Επίσης, ορίζονται δύο περιοχές ειδικής ταχύτητας κυκλοφορίας (6 χλμ./ ώρα), εξαιρουμένων των ΕΠΗΟ ατόμων με αναπηρία.

Οι εταιρείες μίσθωσης θα πρέπει Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων ορίζει ζώνες μαζικής στάθμευσης για εταιρείες μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με αντίστοιχο ετήσιο τέλος ανά θέση στάθμευσης, που ορίζεται σε 60, 80 και 120 ευρώ.

Ο κανονισμός του δήμου Αθηναίων που τέθηκε σε διαβούλευση

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα ηλεκτρικά πατίνια

Πέρα από τους κανόνες που εισάγονται, για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στον δήμο Αθηναίων ισχύουν όσα προβλέπει ο ΚΟΚ.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 25 χλμ./ ώρα. Τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας οχημάτων ξεπερνά τα 50 χλμ./ ώρα.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών απαγορεύεται (παραβάσεις που επισύρουν πρόστιμο 30 ευρώ):

Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα

Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα. Εξαιρούνται οι οδηγοί ποδηλάτων.

Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.

Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί

Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές.

Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας που δεν έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση.

Να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος σε οδούς με λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων.

Επίσης, με βάση τον ΚΟΚ οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται:

Όταν οδηγούν να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα.

Να κατεβαίνουν από τα ΕΠΗΟ και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

Να φορούν αντανακλαστικό ρουχισμό ή εξοπλισμό τη νύχτα.

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών για οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα και των 15 ετών για οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα αλλά όχι τα 25 χλμ./ώρα.

Να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο, εξαιρουμένων των οδηγών ΕΠΗΟ ατόμων με αναπηρία.

Σε οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, η οδήγηση των Ε.Π.Η.Ο. στη δεξιά λωρίδα είναι υποχρεωτική.

Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ απαγορεύεται: