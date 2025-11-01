Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό, τον Κ. Καραμανλή και άλλα 17 πολιτικά πρόσωπα.

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο στο πλαίσιο της εξέτασης ευθυνών του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και περιλαμβάνει δέκα εννέα (19) πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, θα μπορούσε να αποτελέσει, σύμφωνα με συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, προηγούμενο για τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Καραμανλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί επίσης στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, όπως ο κ. Χρ. Τριαντόπουλος.

Το όλο θέμα προέκυψε μετά τα υπομνήματα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι κλήθηκαν από την Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου κ. Μηλίώνη (ορίστηκε με το υπ'αριθ. 1/26.05.2025 βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου άρθρου 86§4 του Συντάγματος) να καταθέσουν για τις ευθύνες και τον ρόλο του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Δεδομένου ότι στα γραπτά υπομνήματά τους οι συγγενείς αναφέρονταν και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, ο Άρειος Πάγος διαβίβασε ποινική δικογραφία στη Βουλή, η οποία αφορά στον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, στον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή και σε άλλα δέκα επτά (17) πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη τους, πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελών χρέη υπουργού Μεταφορών από την 1η Μαρτίου 2023 Γιώργο Γεραπετρίτη, τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση, τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη, την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, τον πρώην υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς από το 2012 έως το 2023, Μ. Χρυσοχοΐδη, Χρ. Σπίρτζη, Ν. Μαυραγάννη, Θ. Μωραΐτη, Μ. Παπαδόπουλο, Γ. Κεφαλογιάννη και Γ. Καραγιάννη.