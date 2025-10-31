«Το ΠΑΣΟΚ θέλει να διαμορφώσει όρους πολιτικής και εκλογικής πλειοψηφίας για να δώσει φωνή στην κοινωνική πλειοψηφία που ζητά αλλαγή σελίδας»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε αιχμηρή επίθεση στην κυβέρνηση, σχολιάζοντας τη χθεσινή δήλωση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «βολεμένους» τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

«Να μας πει η κυβέρνηση εάν υιοθετεί αυτό που λέει ο κ. Φεύγας. Και, τελικά, ποιοι είναι οι κανονικοί αγρότες για τη Νέα Δημοκρατία; Ο “Φραπές” και ο “Χασάπης”;», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, καταδικάζοντας την υποτιμητική στάση απέναντι στους αγρότες.

Η δήλωση έρχεται σε συνέχεια της κριτικής του ΠΑΣΟΚ για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ και την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ύπαιθρο, με τον Εκπρόσωπο Τύπου να υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και την προστασία των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές.

Για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ

Στον απόηχο του «λουκέτου» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «ο φορέας υποχρεούται με τη σύμβαση του 2022 να διασφαλίζει μια καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» και εξαπέλυσε πυρά σε βάρος της κυβέρνησης, καθώς «δεν μπορεί να λέει ότι θέλει να λύσεις το δημογραφικό και να κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια και να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν όλα όσα στην ουσία διαμορφώνουν ένα δίχτυ ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια». Κάλεσε, παράλληλα, την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για το «ποια καταστήματα θα κλείσουν, με ποια κριτήρια και με ποια γνωμοδότηση», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το «αν το μόνιμο προσωπικό θα παραμείνει στα ΕΛΤΑ ή αν θα δούμε αναγκαστικές μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες. Μπορεί αυτές να φτάσουν να είναι και σε άλλες περιοχές από εκεί που έμεναν;».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχει από χθες καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον Εκπρόσωπο Τύπου να ξεκαθαρίζει:

«Εμάς μας ενδιαφέρει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Να γνωρίζουμε ότι θα εξακολουθεί ο συνταξιούχος να μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του χωρίς να πληρώνει εκεί που την έπαιρνε έως τώρα. Και μας νοιάζει να βρεθεί και ο τρόπος να μην ερημώσει η περιφέρεια», ξεκαθάρισε ο Εκπρόσωπος Τύπου. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι τα ΕΛΤΑ έχουν σημειώσει αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024 σε σχέση με το 2023, εκτιμώντας ότι «εφόσον πράγματι αυξάνεται κερδοφορία, πρέπει να φανεί η κοινωνική και εταιρική ευθύνη σε σχέση με την αποστολή του φορέα που είναι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία».