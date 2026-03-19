Ως πρωταθλητή, κυπελλούχου & νικητή SUPER CUP στο Handball.

Τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ/ΟΜΙΛΟ ΞΥΝΗ -Πρωταθλητή, Κυπελλούχο & κάτοχο Super Cup Ελλάδος στο Handball- βράβευσαν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ με πρωτοβουλία του Τομέα Αθλητισμού & Προπονητικής, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσαν στις εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά, Φίλωνος 39.

Οι «Πρωταθλητές» Εκπαίδευσης –και Υπερήφανοι Χορηγοί Εκπαίδευσης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ/ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ- βράβευσαν και απένειμαν μετάλλια στους παίκτες και τους συντελεστές της ομάδας handball που μετρά 13 τίτλους σε μόλις 9 χρόνια -5 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 4 super cups- από το 2017 που δημιουργήθηκε από τη συνένωση του Πρωταθλητή Ελλάδος Handball ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι. με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π.

Την απονομή των τιμητικών μεταλλίων πραγματοποίησε ο διευθυντής Επικοινωνίας & Αθλητικού Τομέα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αντώνης Γλύκας, με τον κ. Δημήτρη Σαρρή και την κα. Έλενα Ατματζίδου από το διοικητικό προσωπικό του ομίλου, παρουσία επίσημων προσκεκλημένων μεταξύ των οποίων οι:

Πατήρ Νικόλαος (εκπρόσωπος Μητροπολίτη Πειραιά κ. Σεραφείμ), Δημήτρης Αλφιέρης (διευθυντής Μητρόπολης Πειραιά), Νίκος Βλαχάκος (βουλευτής Πειραιά), Δημήτρης Καρύδης (αντιδήμαρχος Πειραιά), Δημήτρης Σταυρακάκης (ΟΧΕ- Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος), Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου (ΠΣΑΤ -Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου), Κώστας Αλεξόπουλος (ΠΣΑΤ), Γιάννης Γκαϊτατζής και Χρήστος Καλτσάς (βετεράνοι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ), Ανδρέας Κιοσές (πρόεδρος Φοίνικα Πειραιά), Βασίλης Ντάκουλας (μπάσκετ), Μιχάλης Υδραίος (αντιπρόεδρος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΦΠ), Μανώλης Τσιρογιάννης (διευθυντής Ακαδημιών ΟΣΦΠ), Κώστας Τσιλιμπάρης (team manager ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ/ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ), Γιάννης Πρίφτης (υπεύθυνος marketing ΟΣΦΠ), Γιώργος Κουρτέσης (γραφείο Τύπου ΟΣΦΠ), Κωνσταντίνα Μυλωνά (team manager γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ), Τάσος Φλέγκας (τεχνικός γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ), παίκτες και παράγοντες από τις γυναικείες ομάδες handball και ποδοσφαίρου ΟΣΦΠ, εκπρόσωποι από το Κανάλι 1 και το ΑΡΤ tv, κ.ά.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο σπουδαίος ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου.

Η εν λόγω βράβευση -όπως και μια σειρά καινοτόμων δράσεων και διοργανώσεων επί σειρά ετών- εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης, διαχρονικής πρωτοβουλίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ και των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης.

Εξασφαλίζοντας Σπουδές Υπεροχής στην Προπονητική & τα Αθλητικά Επαγγέλματα, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποτελούν:

Τη μεγαλύτερη σχολή με παράδοση στον Αθλητισμό, που ανέδειξε το άθλημα του handball στην Ελλάδα

For more information & registrations: