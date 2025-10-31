Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά υποχωρεί. Σενάρια με Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά αλλάζουν ριζικά το τοπίο.

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Data C για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει μεν πρώτη δύναμη, ωστόσο βλέπει τις δυνάμεις της να υποχωρούν, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση κερδίζουν έδαφος.

Παράλληλα, τα σενάρια συμμετοχής νέων πολιτικών σχηματισμών με επικεφαλής τους Αλέξη Τσίπρα, Κατερίνα Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά ανατρέπουν πλήρως το πολιτικό τοπίο, αποκαλύπτοντας μια κοινωνία σε αναζήτηση νέων εκφραστών και επιλογών.

Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά με απώλειες

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Data C (Οκτώβριος 2025), με 25,3% στην πρόθεση ψήφου και 34,8% μετά την ανακατανομή των αναποφάσιστων.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι τρεις μονάδες χαμηλότερο από τις εθνικές εκλογές του 2023, δείχνοντας ότι το κυβερνών κόμμα δέχεται πίεση, κυρίως από τα δεξιά του.

ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση κερδίζουν έδαφος

Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στα 17,5%, καταγράφοντας σαφή ανοδική πορεία, ιδιαίτερα σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και ψηφοφόρους από τη Δράμα και τον Έβρο.

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Λύση συνεχίζει την εντυπωσιακή της άνοδο, φτάνοντας στο 15,2%, ενισχυμένη κατά 9 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει στην περιοχή, μένοντας στο 5,5%, ενώ Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ κινούνται κοντά στο 5%.

Ρευστό πολιτικά το εκλογικό σώμα

Το εκλογικό σώμα της ΠΑΜΘ παραμένει ιδεολογικά κεντροδεξιό, αλλά και εξαιρετικά ρευστό. Περίπου 30% δηλώνουν «δεξιοί» ή «κεντροδεξιοί», 24% κεντρώοι, και 33% αριστεροί/κεντροαριστεροί.

Εντυπωσιακό είναι το 14% που δεν τοποθετείται πολιτικά, κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας και νεότεροι, με υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων και αποχής.

Δημοτικότητα Μητσοτάκη: Στο 64,4% οι αρνητικές γνώμες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32,8% θετικές γνώμες, υψηλότερο ποσοστό από το κόμμα του, με ισχυρή απήχηση σε Καβάλα και Ξάνθη, στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους.

Οι αρνητικές γνώμες, όμως, φτάνουν στο 64,4%, ένδειξη ότι η προσωπική του εικόνα παραμένει πολωμένη.

Συσπείρωση και διαρροές

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει 62% συσπείρωση, με διαρροές προς την Ελληνική Λύση (5,5%), τη Φωνή Λογικής (3,2%) και σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων.

Το ΠΑΣΟΚ συσπειρώνει μόλις 53,3%, με διαρροές προς διάφορες κατευθύνσεις – ακόμα και προς τη Ν.Δ. και την Πλεύση Ελευθερίας.

Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

Η δημοσκόπηση εξετάζει και σενάρια εισόδου νέων κομμάτων:

Κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα:

Θα συγκέντρωνε 14,9%, κυρίως από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ (75,6%) και την Πλεύση Ελευθερίας. Θα αναδεικνυόταν δεύτερη δύναμη, αλλά χωρίς κυβερνητική προοπτική.

Κόμμα υπό την κα Καρυστιανού:

Εντυπωσιακό 20,4% δυνητικής επιρροής, που θα το έφερνε δεύτερο πίσω από τη Ν.Δ. (23%).

Αντλεί δυνάμεις από Ελληνική Λύση, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Νίκη και άλλους, με κυριαρχία στους κεντρώους και αριστερούς ψηφοφόρους.

Κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά:

Καταγράφει 7,1%, κυρίως από δεξιούς και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Φωνής Λογικής.

Όταν κατεβαίνουν όλοι μαζί…

Στο σενάριο όπου Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς κατέρχονται ταυτόχρονα, η εικόνα αλλάζει δραματικά:

Νέα Δημοκρατία: 22,2%

Κόμμα Καρυστιανού: 15,4%

Κόμμα Τσίπρα: 12,5%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Ελληνική Λύση: 5,7%

Κόμμα Σαμαρά: 5,5%

Οι αναποφάσιστοι πέφτουν κάτω από 11%, δείχνοντας ότι η είσοδος νέων πολιτικών προσώπων αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων.