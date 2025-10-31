Στη λεωφόρο Αμαλίας, το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήταν ιδιαιτέρως γνωστοί στα δημόσια πράγματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους με εξαιρετική ακαδημαϊκή, ερευνητική ή επαγγελματική διαδρομή, προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση. Διότι έγινε πράξη η θέληση του Αλέξη Τσίπρα να «επενδύσει» σε νέα πρόσωπα.

Μήνυμα ανανέωσης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόδειγμα για τον τρόπο στελέχωσης της νέας πολιτικής κίνησης -αν κι εφόσον η σκέψη μετουσιωθεί σε πράξη- έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, με την επιλογή των προσώπων που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του.

Ανανέωση στην πράξη

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε και ανακοινώθηκαν οι επιστήμονες και οι προσωπικότητες που θα απαρτίζουν το Συμβούλιο, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα δέχθηκαν εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Στα περισσότερα εξ αυτών, άκουγαν τους συνομιλητές τους να ρωτούν διευκρινιστικές πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά.

Στη λεωφόρο Αμαλίας, το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήταν ιδιαιτέρως γνωστοί στα δημόσια πράγματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους με εξαιρετική ακαδημαϊκή, ερευνητική ή επαγγελματική διαδρομή, προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση. Διότι έγινε πράξη η θέληση του Αλέξη Τσίπρα να «επενδύσει» σε νέα πρόσωπα. Για την ακρίβεια, τα 2/3 των μελών του δεν είχαν σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019.

Τα «ηνία» σε γυναίκες

Στόχος της νέας αυτής περιόδου του Ινστιτούτου, είναι η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για σύγχρονες, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και ολοκληρωμένες τομεακές πολιτικές που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον δημόσιο, πολιτικό και επιστημονικό διάλογο.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, τα «ηνία» θα κρατούν δύο γυναίκες. Συντονίστρια θα είναι η Ευγενία Φωτονιάτα, Χημικός Μηχανικός και δρ. Οικονομικής Επιστήμης, ενώ αναπληρώτρια Συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά, δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank.

Τα νέα πρόσωπα

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίστασε, ως πρωθυπουργός, να δώσει ευκαιρίας και να αναδείξει νέα πολιτικά στελέχη. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρείται έκπληξη το γεγονός ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του, βρίσκονται πρόσωπα που δεν τα γνωρίζει το ευρύτερο κοινό.

Μάλιστα, αρκετά από αυτά έχουν επιστημονική εξειδίκευση στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία. Πρόκειται για τον Ευάγγελο Κανούλας, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, τον Βασίλη Κωστάκη, καθηγητή Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, τον Άρη Μαγκλάρα, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, την Γραμματή Πάντζιου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την Νατάσα Λοΐζου, σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας.

Συμμετέχουν, επίσης, επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως ο Γιάννης Καμπουράκης, αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους του Ρότερνταμ, ο Σπύρος Κασάπης, o καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ο Γιώργος Β. Πλουμπίδης, καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο UCL Social Research Institute και ο δρ. Οικονομίας, Παναγιώτης Νικολαϊδης.

Επίσης, η επίκουρη καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βανέσσα Κατσαρδή, η πολιτική επιστήμονας Μαριάννα Κουριδάκη, ο επίκουρος καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Θάνος Πολυμενέας.

Στα νέα πρόσωπα εντάσσονται η Ήρα - Ηλιάνα Παπαδοπούλου, δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λεωνίδας Μακρής, επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, ο καθηγητής Ιστορίας, Πολυμέρης Βόγλης, ο Άρης Μαγκλάρας, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο νομικός και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδη και η ερευνήτρια Ισιδώρα Βασίλη.

Ακόμα, πανεπιστημιακοί πρώτης γραμμής, όπως o πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, η ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Μαρία Γκασούκα, ο ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Θωμάς Μαλούτας και ο Ηλίας Γερωγαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους, ο Χάρης Αθανασιάδης καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου, ο καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Νίκος Βαφέας, ο Ακρίτας Καϊδατζής αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Άρης Στυλιανού.

Οι «παλιοί»

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχουν και πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό εδώ και χρόνια, όπως ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, η Ζωρζέττα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων, Νίκος Μαραντζίδης, η αντιστράτηγος (ε.α) της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, που γνωρίζει άριστα τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και ο σκηνοθέτης και πρώην βουλευτής, Θέμης Μαμουλίδης.

«Παλιοί» και «νέοι» στην Οικονομία

Ο τομέας της Οικονομίας, συνολικά, συγκεντρώνει επιστήμονες και τεχνοκράτες εγνωσμένης αξίας, όπως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος, ο επίκουρος καθηγητής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, η διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ, Μαριζέττα Αντωνοπούλου και ο Γιώργος Πετράκος, πρώην πρύτανης πανεπιστημίου Θεσσαλίας.