Να προσεγγίσει ξανά τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους επιχειρεί η κυβέρνηση όσο βλέπει ότι η πολυπόθητη ανάκαμψη μετά τις ευρωεκλογές του 2024 δεν έρχεται.

Τα ποσοστά της ΝΔ παραμένουν κάτω ή πέριξ του 30% με αρκετούς άσπονδους φίλους -εντός του κόμματος -να πιστεύουν ότι η πραγματική εκλογική δύναμη της Ν.Δ. είναι χαμηλότερη από αυτήν που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις (27-30%) δεδομένου ότι η αναγωγή στην εκτίμηση ψήφου γίνεται συνήθως με γνώμονα τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2023.

Στο Μαξίμου έχουν κυκλώσει τις δύο μεγάλες δεξαμενές της Ν.Δ. στις οποίες στηρίχθηκε το 41% του 2023: Την κεντροδεξιά και το κέντρο. Κι αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι διαρροές προς το κέντρο θα περιοριστούν «εξ αντανακλάσεως» όσο η Ν.Δ. θα κατηγορεί την κατακερματισμένη κεντροαριστερά για «τοξικότητα» δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με τις δημοσκοπικές απώλειες προς τα δεξιά με το πιθανό νέο δεξιό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να ..καραδοκεί.

Πενθήμερο Εθνικής ανάτασης

«Και έτυχε λόγω συγκυρίας και πέτυχε λόγω στόχευσης» λένε στο Μαξίμου για το πενθήμερο σερί του πρωθυπουργού σε εκδηλώσεις εθνικού ενδιαφέροντος με το μάτι στραμμένο στους δεξιούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. «Ο Κ. Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ Κολοκοτρώνης αλλά μπορεί να απευθυνθεί στους μετριοπαθείς δεξιούς» λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρώντας τους ακραιφνείς δεξιούς, ήδη, χαμένους.

Έσπασε παράδοση ενός αιώνα

Αρχής γενομένης από την απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου σπάζοντας μία άτυπη παράδοση που κοντεύει να συμπληρώσει αιώνα. «Από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου έχει να παραβρεθεί πρωθυπουργός σε στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Πάντα το παρών δίνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Άμυνας» λένε παλιά στελέχη της Ν.Δ. που εντόπισαν την αλλαγή στη στάση του Κ. Μητσοτάκη.

Διαρροές στην Βόρειο Ελλάδα

Είναι φανερό ότι ο πρωθυπουργός ήθελε με την κίνηση του να μιλήσει στο πατριωτικό κομμάτι της Βορείου Ελλάδος δεδομένου ότι οι διαρροές της Ν.Δ. στα «κάστρα της» είναι πολλές και σημαντικές. Και είναι γεγονός ότι μετά την αποχώρηση και τις αποστάσεις του Μακεδόνα Κ. Καραμανλή από τη Ν.Δ. οι εκλογικές επιδόσεις του κόμματος διαρκώς φθίνουν. Απόδειξη ότι στις πρόσφατες εκλογές τα δεξιά κόμματα των Θεσσαλονικέων Κ. Βελόπουλου , Αφροδίτης Λατινοπούλου και Κ. Νατσιού έχουν λεηλατήσει τα δεξιά ακροατήρια.

Παρών στο Πεντάγωνο

Ένα 24ωρο μετά την Εθνική Επέτειο ο πρωθυπουργός έδωσε το παρών στην φαντασμαγορική φιέστα του Ν. Δένδια στο Πεντάγωνο. Η επιβλητική νέα όψη του υπουργείου Άμυνας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντανακλά μία προβολή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων προκαλώντας περηφάνεια στο συντηρητικό εκλογικό κοινό. Είχε προηγηθεί φυσικά και η τροπολογία για την αναμόρφωση του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη κόντρα στα «τσαντίρια της ζωής» - όπως συνηθίζουν να λένε στο Μαξίμου μετά από δημοσκοπήσεις που έκανε η κυβέρνηση σχετικά με τα «θέλω» του κεντροδεξιού κοινού.

Από την Μονή Σινά ..στην Κύπρο

Ο Κ. Μητσοτάκης από σήμερα πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο όπου -μεταξύ άλλων- θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών. Η παρουσία του πρωθυπουργού στην Μονή Σινά εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει ένα ακόμη μέτωπο που άνοιξε με το παραδοσιακό της κοινό μετά την απόφαση- κόλαφο του Αιγυπτιακού δικαστηρίου σε βάρος της περιουσίας της Μονής. Απόφαση που εκλήφθηκε από πολλά παραδοσιακά Μέσα της Ν.Δ. ως άλλη μία «διπλωματική αποτυχία» της κυβέρνησης.

Το τελευταίο μέτωπο που θα επιχειρήσει να κλείσει ο πρωθυπουργός μέσα στην ίδια εβδομάδα είναι αυτό με την Κύπρο μετά και την μετωπική σύγκρουση με την ηγεσία της Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Έτσι την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.