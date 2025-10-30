«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στην Βαγδάτη. Είναι όνειρο ζωής να βρίσκομαι σε αυτήν την μοναδική χώρα» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Επίσκεψη στο Ιράκ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Fuad Hussein.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Jamal Rashid. και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mahmoud Daoud Salman al-Mashhadani.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στην Βαγδάτη. Είναι όνειρο ζωής να βρίσκομαι σε αυτήν την μοναδική χώρα, η οποία κατέχει μία ξεχωριστή σημασία στην παγκόσμια ιστορία και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που προσφέρατε σε εμένα και την αντιπροσωπεία μου. Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών και των λαών μας ανατρέχουν στην αρχαιότητα, στην Ελληνιστική περίοδο, αλλά και ακόμη νωρίτερα. Η Ελλάδα και το Ιράκ είναι πυλώνες αρχαίων πολιτισμών που έχουν επηρεάσει βαθιά ολόκληρο τον κόσμο. Η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί το πιο ισχυρό στοιχείο της κοινής μας ιστορίας και πιστεύω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν την σπουδαία παρακαταθήκη των αρχαίων μας πολιτισμών» ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τόνισε μεταξύ άλλων πως «η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ των χωρών μας τους τελευταίους δύο μήνες επιβεβαιώνει την αμοιβαία μας βούληση να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ήδη εδραιωμένες και φιλικές μας σχέσεις. Το Ιράκ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας. Σήμερα, εξετάσαμε, όπως ανέφερε και μόλις πριν ο Υπουργός, τις προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής μας συνεργασίας, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, στον ακαδημαϊκό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων.

»Συμφωνήσαμε να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών μας σχέσεων, με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς μας εμπορίου. Η 9η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής μας, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από 10 ημέρες, μεταξύ των δύο Υφυπουργών, εδώ στη Βαγδάτη, ήταν ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Προσβλέπουμε σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ που θα αποτελέσει ένα γόνιμο περιβάλλον επί του οποίου να οικοδομήσουμε».

Επισήμανε ακόμα πως «ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, και είναι προσηλωμένη στους κανόνες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: τον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή. Οι προσπάθειές σας για την προώθηση της ειρήνης είναι τεράστιες, με δεδομένο τον ασταθή και ταραχώδη χαρακτήρα των καιρών και της περιοχής. Η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Για τη Γάζα, για την οποία συζητήσαμε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ» προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας και μας επιτρέπει να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας στη Γάζα.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα, μέσω της συμβολής της στην ανοικοδόμηση της περιοχής και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην περιοχή» είπε μεταξύ άλλων.

