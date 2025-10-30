Η κυβέρνηση οφείλει να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η εξαγγελία της κυβέρνησης για επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στο νερό αποτελεί παραδοχή της διαχρονικής της αδράνειας απέναντι στο πιο κρίσιμο εθνικό αγαθό, σχολιάζει σε κοινή του ανακοίνωση ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και ο τομέας Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης για τη λειψυδρία.

Όπως αναφέρουν «χρειάστηκε η υδατική πίεση στην Αττική να φτάσει στο κόκκινο - με τα αποθέματα να καταρρέουν από 902 σε 377 εκατ. κυβικά μέτρα - για να ανακοινωθούν έργα «κατεπείγοντος» που θα ολοκληρωθούν το 2029».

Σημειώνουν πως «η κυβέρνηση έρχεται καθυστερημένα να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια προκάλεσε με την ανευθυνότητα και την απουσία στρατηγικού σχεδίου.

1. Χωρίς Εθνική Στρατηγική και Κεντρικό Φορέα

- Αντί για σχέδιο, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα.

- Η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και η απουσία Κεντρικού Δημόσιου Φορέα που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο.

- Η διαχείριση του νερού απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό, διαφάνεια και τεχνογνωσία, όχι πολιτικές σκοπιμότητες.

2. Το Κόστος στους Πολίτες

- Αντί να χρηματοδοτήσει έγκαιρα τις υποδομές με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, η κυβέρνηση φορτώνει το κόστος στους πολίτες με αυξήσεις 2-3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος.

- Το μέτρο είναι άδικο και κοινωνικά ανάλγητο.

- Απαιτούμε δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, με κοινωνικά κριτήρια.

- Οι μεγάλοι χρήστες, βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες που καταναλώνουν δυσανάλογα, πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Εγκατάλειψη της Περιφέρειας

- Η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας την Περιφέρεια να «βάλει πλάτη».

- Οι άνυδρες περιοχές της χώρας μένουν εκτός σχεδίου, με πρόχειρα έργα αφαλάτωσης και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

- Η ανακύκλωση νερού (όπως στην Ψυττάλεια) και η αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες, όχι δευτερεύοντα σημεία.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί εθνικό σχέδιο, κοινωνική ευαισθησία και τεχνοκρατική επάρκεια. Η κυβέρνηση οφείλει να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, που θα υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και όχι τις επικοινωνιακές ανάγκες του Μαξίμου».