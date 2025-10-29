Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλάζει. Δείτε την εκδήλωση.

Δείτε LIVE την τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος και θα μιλήσει στην τελετή που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Δένδιας.

{https://www.youtube.com/live/iOlP_mhpUVo}

Στόχος των αλλαγών είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «Παπάγου» και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του υπουργείου.

Δείτε εικόνες