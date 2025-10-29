Πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός θα εκμεταλλευτεί τη δουλειά του υπουργού Άμυνας για να αποστείλει πολλαπλά μηνύματα- Απόντες οι Καραμανλής, Σαμαράς και Παυλόπουλος - «Πουλάει» διχασμό το Μαξίμου!

Μια επίπλαστη εικόνα ενότητας της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να δώσει ο πρωθυπουργός με την παρουσία του και την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του νέου κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Άμυνας.

Προφανώς ο πρωθυπουργός θα έχει καλά λόγια για τον υπουργό Άμυνας αν κρίνουμε και από την τοποθέτησή του στη Θεσσαλονίκη πως στις ένοπλες δυνάμεις έχει πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Επιπλέον θα αποστείλει «μηνύματα» και προς την Τουρκία, επιχειρώντας μεταξύ άλλων αντιπερισπασμό μετά την παραχώρηση των Eurofighter από την Βρετανία και τα άλλα μέλη του κονσόρτσιουμ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η ...Γαλλία!

Ταυτόχρονα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση του Νίκου Δέδια, όπως και ο αριθμός των βουλευτών που θα παραβρεθούν καθώς φέρεται να έχει γίνει κινητοποίηση γι΄ αυτό!

Το βέβαιο είναι πως δεν θα παραβρεθούν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Σημειωτέο ότι οι τρεις, που διατηρούν στενές σχέσεις με τον Νίκο Δένδια, είχαν παραβρεθεί προ μηνών στα εγκαίνια του Μνημείου των Πεσόντων που είχαν γίνει στο υπουργείο Άμυνας αλλά ο πρωθυπουργός είχε επιλέξει να απουσιάζει. Καραμανλής, Σαμαράς και Παυλόπουλος, όπως είχε αποκαλύψει το Dnews, είχαν ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας ότι θα παραβρεθούν στα εγκαίνια, αλλά όταν πληροφορήθηκαν πως θα παραβρεθεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός ακύρωσαν την παρουσία τους. Γεγονός που αποδεικνύει πως παρά το κλίμα επίπλαστης ενότητας που θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί, το ρήγμα στο κυβερνών κόμμα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, ενόψει και της ίδρυσης του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου για μια χούφτα ψήφους της ακροδεξιάς εμφανίζεται να ακολουθεί στρατηγική πατριδοκαπηλείας και διχασμού, όπως φάνηκε με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, την κηδεία Σαββόπουλου και την παρέλαση της Θεσσαλονίκης, αλλά και με την υιοθέτηση της δήλωσης Δρυμιώτη από την Ομάδα ...Αλήθειας πως «το να είσαι Αριστερός έχει καταντήσει να μην είσαι Έλληνας»!