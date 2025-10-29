«Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας» σημείωσε προλογικά.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την αποτυχία της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων.

«Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ατελέσφορα και έχουν αποτύχει. Δεν προστάτευσαν το εισόδημα του ελληνικού λαού, ενώ την ίδια ώρα έχει στηθεί ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας και ολιγοπωλίων εις βάρος της κοινωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΚΠΟΙΖΩ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, του ΚΕΠΚΑ και του Ινστιτούτου Καταναλωτών Δωδεκανήσου, καθώς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και τη ρύθμιση της αγοράς, μεταξύ των οποίων:

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά,

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών (ΔΙΜΕΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού),

Ίδρυση Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών με πραγματικές κυρωτικές αρμοδιότητες,

Δημιουργία Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης για συγκριτικές έρευνες προϊόντων και υπηρεσιών,

Αναβάθμιση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών.

«Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να τα εφαρμόσει μια κυβέρνηση που υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η ευημερία και η προοπτική κάθε οικογένειας και όχι απλώς η επιβίωση.