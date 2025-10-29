«Η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη έτσι ώστε να στηρίξουν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.»

Από την Πάτρα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας του, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι έχει «εξαπολύσει επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει επιτείνει την κρίση της ακρίβειας και έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε πως η χώρα «έχει μετατραπεί σε παρία των διεθνών εξελίξεων» μέσα σε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αντί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα, επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό».

«Ε, δεν θα της περάσει», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη για να στηρίξουν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι ο αγώνας του κόμματος εστιάζει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, σε μια δίκαιη και συμπεριληπτική οικονομία που θα στηρίζει το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά και σε μια Ελλάδα ειρηνοποιό και σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. «Αυτό αξίζει στην ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό θα παλέψουμε», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.