Στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη Μητσοτάκης - Δένδιας.

Δίπλα δίπλα θα βρεθούν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας, με την ψυχρότητα μεταξύ τους να παραμένει διάχυτη, παρά τις προσπάθειες για μια εικόνα ενότητας ενόψει της εθνικής επετείου.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παρακολουθήσουν μαζί την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, σε μια αναγκαστική συνύπαρξη μετά τη δημόσια διαφοροποίηση του κ. Δένδια από την κυβερνητική γραμμή σε σειρά θεμάτων. Η μεταξύ τους σχέση, που δοκιμάστηκε έντονα από την πρόσφατη πολιτική αντιπαράθεση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, φαίνεται να έχει περάσει σε φάση «τυπικών χαιρετισμών».