«Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη, εξάλλου, έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, άρα ισχύει. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες και ο νόμος θα εφαρμοστεί. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το μνημείο δεν θα είναι ανεκτές», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε επόμενη σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης δεν θα επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις, από εδώ και πέρα αυτές οι συγκεντρώσεις θα γίνονται εκεί όπου επιτρέπεται. Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις».

Πυρά κατά Δούκα

Σε ερώτηση για δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι τα μνημεία είναι εκεί ενιότε για να συμβολίσουν την ανυπακοή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη δήλωση του κ. Δούκα ατυχή και τόνισε ότι «τα μνημεία είναι εκεί για να τιμούν τους ήρωες του έθνους».

Αναφορικά με τη διαμάχη του δημάρχου Αθηναίων με τον υπουργό 'Αμυνας σχετικά με τις αρμοδιότητες της φροντίδας του Μνημείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δούκας «άλλα έλεγε τη μία ημέρα, και άλλα την άλλη, τη μία έλεγε το Α και την άλλη το Ω» και επεσήμανε ότι για την κυβέρνηση «το θέμα θεωρείται λήξαν, η τροπολογία ψηφίστηκε από όλους τους βουλευτές της ΝΔ». Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας, εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς».

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, και η οικογένειά του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και τις πολιτικές αντιδράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «και η δήλωση καταδίκης του ΠΑΣΟΚ έγινε με μισή καρδιά». Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε χαρακτηριστικά «σκεφθείτε τι έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι για να επιτίθενται σε οικογένειες, οι θέσεις αυτών των ανθρώπων είναι μέσα σε ένα κελί, όπως ορίζει η Δικαιοσύνη. Για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες, πρέπει να τους βρούμε έναν έναν. Ζούμε στη χώρα, που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι ο χώρος της απόλυτης υποκρισίας και της ατέρμονης χυδαιότητας, που ζυγίζει νεκρούς και αμάχους και που επιλέγει ποια συλλαλητήρια θα κάνει. Το θετικό είναι πως όλο και περισσότεροι πολίτες τους καταλαβαίνουν πια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση για το κατά πόσον περιστατικά, όπως η επίθεση κατά του κ. Βορίδη και της οικογένειάς του προβληματίζουν την κυβέρνηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν αποτελεί είδηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε ένα κλίμα διχασμού σε εποχές με την πάνω και την κάτω πλατεία. Κάποια κόμματα, εξάλλου, συγκυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, φόρτωσαν τη χώρα με 100 δισ. ευρώ. Η κλιμάκωση ξεκίνησε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, υπήρχε κόμμα, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής του οποίου έλεγε τον πρωθυπουργό αρχιερέα της συγκάλυψης και έψαχνε χαμένα βαγόνια και ένα άλλο κόμμα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής του οποίου πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό. Όταν σπέρνεις το μίσος θα θερίσεις τέτοιες ενέργειες. Το τωρινό κλίμα δεν έχει καμία σχέση με το 2010, το 2012 ή το 2015, ο νόμος είναι πάνω από όλα, η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας».

«Δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης Μυλωνάκη»

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και επανέλαβε ότι η Βουλή έκρινε πως δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό ποινικό στοιχείο για τους δύο πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Σε άλλη σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης παρατήρησε ότι «είμαστε η κυβέρνηση, που έχει παραπέμψει δύο υπουργούς της για την τραγωδία των Τεμπών, άρα η λογική ότι επί Μητσοτάκη υπάρχει συγκάλυψη δεν ισχύει».

Για κηδεία Σαββόπουλου: Ο κ. Χαρίτσης μια χαρά συγκυβερνούσε με την άκρα Δεξιά

Για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση σχετικά με την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης απήντησε ότι «ο κ. Χαρίτσης μια χαρά συγκυβερνούσε με την άκρα Δεξιά, ας το κρίνουν οι πολίτες. Ας αφήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης».

Σχετικά με την επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ο κ. Παυλόπουλος είναι μεταξύ των απολύτως κοινής αποδοχής καθηγητών. Ως ΠτΔ έζησε δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου, όταν δύο υπουργοί της τότε κυβέρνησης καταδικάστηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο, όταν καθ’ ομολογία πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, καθώς και όταν κρατείτο ανοιχτή η Βουλή για να ψηφίζει άρον άρον αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, η Δημοκρατία μας είναι στέρεη, αλλά χρειάζεται κάθε ημέρα μια μάχη».