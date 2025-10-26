Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη που εορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της στις 26 Οκτωβρίου 1912, όπως επίσης τον Πολιούχο και Προστάτη της, Αγιο Δημήτριο, τον "εν τοις κινδύνοις υπέρμαχον"». Αυτό αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τις νικηφόρες λόγχες του Ελληνικού Στρατού, ήταν ορόσημο για τη νεότερη Ελλάδα και την ιστορική πρωτεύουσα των Βαλκανίων» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/nikosdendias/status/1982341482737447116}