«Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία» σχολίασε.

Την επίθεση που δέχτηκε χθες βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου της Κρήτης σχολιάζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» γράφει ο κ. Βορίδης.

Και προσθέτει: «Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

{https://x.com/MakisVoridis/status/1982329739462189252}

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παυλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Επίθεση με αυγά και βρισιές στον Μάκη Βορίδη

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε χθες το βράδυ (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου όπου βρίσκονται εστιατόρια και ουζερί, όταν πολυπληθής ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Μάκη Βορίδη. Ο κ. Βορίδης βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής με μέλη της οικογένειας του και φίλους, όταν λίγο μετά τις 23:30 δέχθηκε την επίθεση.

Μάλιστα κάποια από τα άτομα που του επιτέθηκαν, αναποδογύρισαν τραπέζια, πέταξαν καρέκλες, και μπουκάλια προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους θαμώνες του συγκεκριμένου εστιατορίου , αλλά και των κοντινών καταστημάτων. Ο κ. Βορίδης και μέλη της οικογένειας του, φέρεται να φυγαδεύτηκαν αρχικά σε διπλανό κατάστημα, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής αποχώρηση του από την περιοχή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι σύνοδος αστυνομικός του κ. Βορίδη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε. Σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.