«Μετά τις καταθέσεις της κ. Τυχεροπουλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου».

«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν» σημειώνει ο Λευτέρης Αυγενάκης, σε σχετική ανακοίνωσή του, για τις καταθέσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου και του Ευάγγελου Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις οποίες προκύπτει πως οι «αφόρητες πιέσεις» από μέρους του ήταν «απλώς πληροφορίες που ζητούσαν οι συνεργάτες του. Ο ίδιος κάνει λόγο για στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Λευτέρης Αυγενάκης τονίζει:

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!

Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες! Τελικά οι "αφόρητες πιέσεις.." από μέρους μου ... έγιναν "απλώς πληροφορίες" που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια ανακοίνωση ο Λευτέρης Αυγενάκης παραθέτει τους σχετικούς διαλόγους από την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου:

Απόσπασμα κατάθεσης Τυχεροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): ... μου προωθούσαν αιτήματα πολιτών, που ήταν όμως τα δεσμευμένα ΑΦΜ…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Και ζητούσαν αποδέσμευση; ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Ζητούσαν… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Χάρη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Όχι ακριβώς. Με ρωτούσαν τι συμβαίνει με αυτούς και γιατί είναι ακόμα δεσμευμένοι και πρέπει να προχωρήσετε, να τελειώσετε, να κάνετε τον έλεγχο. Κι εγώ έλεγα συνέχεια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα πρέπει να ζητηθούν αχρεώστητα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι σας έχουν ασκηθεί πιέσεις και ιδιαίτερα επί υπουργίας κ. Αυγενάκη για κάποια ΑΦΜ. Ο κ. Αυγενάκης προσωπικά ή κάποιος συνεργάτης του σας ζήτησε να ανοίξετε και να ξεκλειδώσετε κάποιο ΑΦΜ;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Όχι, όχι, δεν είπα ότι ζήτησαν τέτοιο πράγμα. Είπα ότι ζητούσαν πληροφορίες…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Σας ζητούσαν πληροφορίες γενικές για κάποιες υποθέσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Ναι, ναι.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Άρα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πράξη, ένα email, ένα sms από τον κ. Αυγενάκη ή κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο που να σας ζητάει να ανοίξετε;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Από τον κ. Αυγενάκη όχι. Είπα, από συνεργάτες του. Δεν είπα ποτέ για τον κ. Αυγενάκη.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Οι οποίοι σας ζητούσαν να ανοίξετε ΑΦΜ;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Μου ζητούσαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι, εάν είχα εντολή…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Τα πολιτικά πρόσωπα, προφανώς, ρωτούν πληροφορίες για υποθέσεις, για να μπορούν να γνωρίζουν και να απαντήσουν και στις ερωτήσεις στη Βουλή. Είναι λογικό, νομίζω, αυτό.