«Ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.»

Ο Παύλος Πολάκης δίνει τη δική του απάντηση στις φήμες και τις διαρροές που κυκλοφόρησαν μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ξεκαθαρίζοντας μέσα από ανάρτησή του ότι όσα του αποδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα προκλήθηκαν κλυδωνισμοί όταν ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε τη συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για διάσπαση. Από πλευράς του ο βουλευτής Χανίων δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων αφήνοντας υπαινιγμούς ότι στελέχη λειτουργούν ως «εκπρόσωποι υπό διαμόρφωσης νέου κόμματος».

Ο κ. Πολάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς, όπως ανέφερε, «αντικειμενικά διασπά και αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαθέτει σαφές και προοδευτικό πρόγραμμα, διαμορφωμένο στο συνέδριο και παρουσιασμένο στη ΔΕΘ, πάνω στο οποίο καλούνται να τοποθετηθούν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αναφερόμενος στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι: «Όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής από τον Αλέξη Τσίπρα σε προγραμματικό επίπεδο –όπως για “ταμείο εφοπλιστών”– δεν με εμπνέουν». Τέλος, ο βουλευτής τόνισε ότι «δεν υπάρχουν μεσσίες, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα», καλώντας σε ενότητα και συνέχιση του αγώνα απέναντι «στη διαπλοκή και το παρακράτος Μητσοτάκη». «Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Αυτά είπα ακριβώς και ό,τι άλλο διαβάσετε είναι ψέματα», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Επειδή βλέπω πολλές «διαρροές» που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα ,από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αυτά που είπα καθαρά είναι τα εξής:

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο, όπου διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών, προοδευτικών αλλαγών, πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν!

Αντικειμενικά, η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική!

Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την Πολιτική Γραμματεία και δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι «εκπρόσωποι Τύπου» νέου κόμματος υπό κατασκευή, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ! ΦΤΑΝΕΙ!!

Θεωρώ πως όλοι —και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα— θα κριθεί πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπέμψει, σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο, και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες —και πρώτα απ’ όλα τον ελληνικό λαό.

Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα, π.χ. για «ταμείο εφοπλιστών», εμένα δεν με εμπνέουν! Προφανώς και δεν υπάρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που, αν δεν κινηθεί, δεν θα αλλάξει τίποτα!

Γι’ αυτό συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη, με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει.

Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Αυτά είπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ό,τι άλλο διαβάσετε είναι ψέματα.

