Σφοδρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, όταν ο Βουλευτής Χανίων επανέλαβε τη θέση του για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Σωκράτη Φάμελλο να σηκώνει το γάντι και να απαντάει κατηγορηματικά.

Πολάκης: Είναι διάσπαση

Φάμελλος: Είμαι κάθετα αντίθετος ότι είναι διάσπαση

Όλα δείχνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με ορίζοντα την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα και να αφήσει οριστικά πίσω του όσους διαφωνούν με τις κινήσεις και τα μηνύματα του πρώην Πρωθυπουργού.

