Το δίλημμα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελλος είναι σαφές: θα επιμείνει στη γραμμή του «κοινού ψηφοδελτίου» και των «παράλληλων διαδρομών» με ανοιχτό ενδεχόμενο σύγκλισης στο μέλλον ή θα επιχειρήσει έναν πιο καθαρό διαχωρισμό, ευθυγραμμιζόμενος με την εσωκομματική πίεση για ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό.

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το εσωκομματικό σκηνικό κατακλύζεται από τα σενάρια που αφορούν τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και παραμένει μεγάλο ερώτημα για την στάση που θα επιλέξει να κρατήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του κόμματος. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος ότι η συνεδρίαση έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου τα σενάρια περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα έχουν φουντώσει, εντείνοντας την πίεση προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη στάση της.

Το κεντρικό πολιτικό ερώτημα που αιωρείται αφορά την τοποθέτηση που θα επιλέξει να έχει ο Σωκράτης Φάμελλος ως προς τα κυοφορούμενα σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει μία στάση χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας την ευθεία σύγκρουση αλλά και χωρίς να δίνει σήμα σαφούς πολιτικής σύμπλευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.

Η στρατηγική αυτή –που αρκετοί ερμηνεύουν ως τακτική «αναμονής και απορρόφησης κραδασμών»– έχει μέχρι τώρα συμβάλει στη σχετική συνοχή του κόμματος όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο dnews κορυφαία στελέχη, περιορίζοντας το κύμα αποχωρήσεων. Ωστόσο, πλέον, όπως σημειώνουν στελέχη και των δύο πλευρών, ο χρόνος της αναμονής εξαντλείται.

Χαρακτηριστική είναι η πίεση που ασκείται εκ των έσω: από τη μία πλευρά, στελέχη που επιθυμούν τη διατήρηση ανοικτών διαύλων με τον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούνται το «παράθυρο» που είχε αφήσει ανοικτό ο ίδιος ο Φάμελλος αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Από την άλλη, στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης προκρίνουν μια πιο σκληρή γραμμή, κάνοντας λόγο για «πέμπτη διάσπαση» στο κόμμα.

Η αυριανή συνεδρίαση, κατά γενική ομολογία, δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει ως καταλύτης εξελίξεων. Οι συσχετισμοί τόσο σε επίπεδο Π.Γ. όσο και σε αυτό της Κ.Ο. μπορεί να παραμένουν συντρηπτικά υπερ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, αν και εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, όμως είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποσαφηνιστεί αν το ίδιο μονοπάτι θα ακολουθήσει και ο νυν Πρόεδρος του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις των επόμενων 24 ωρών αναμένεται να κρίνουν πολλά — όχι μόνο για τις σχέσεις του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τη συνολική φυσιογνωμία και προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη πολιτική περίοδο.