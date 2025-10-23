Κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερήσει το άνοιγμα της Β. Όλγας, του αφαιρούν αρμοδιότητες (Γηροκομείο, Ανάπλαση ΑΕ, πολεοδομίες), του καταλογίζουν ευθύνες για την κατάσταση στο χώρο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Τον ειρωνεύονται, τον απαξιώνουν, τον υπονομεύουν. Γιατί τέτοιο μένος;

Ακόμη και αν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την κεντρική πολιτική σκηνή, θα αποκτούσε από τη στιγμή που αντιμετωπίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου ως βασικός πολιτικός αντίπαλος. Μέχρι και στην έντονη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για την τροπολογία σχετικά με την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε πυρά εναντίον του, λέγοντας ότι δεν έκανε τη δουλειά του για να διασφαλίσει την καθαριότητα του χώρου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έχει κάνει αρκετές φορές τέτοιες αναφορές, χρεώνοντάς του μάλιστα κωλυσιεργία λόγω της φιλοδοξίας του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η Ντόρα Μπακογιάννη, όποτε έχει την ευκαιρία, μιλάει απαξιωτικά για τον Δήμαρχο Αθηναίων, το ίδιο και ο Περιφερειάρχης Αττικής Ν. Χαρδαλιάς. Στο μεταξύ, όποιο υπουργείο έχει τη δυνατότητα του δημιουργεί προβλήματα, όπως το υπουργείο Μεταφορών για να μην προχωρήσει το άνοιγμα της Β. Όλγας ή το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για να πάρει από τον Δήμο Αθηναίων τις αρμοδιότητες για το Γηροκομείο Αθηνών.

Στο επιτελείο του Χ. Δούκα το παρατηρούν και το απολαμβάνουν. Θεωρούν ότι η στάση της κυβέρνησης απέναντί του επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δημάρχου Αθηναίων για την ανασύνθεση και την ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου. Όχι μόνο επειδή νικώντας τον Κ. Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα επιτυχίας της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά επίσης επειδή επιμένει στην υπεράσπιση των προοδευτικών συγκλίσεων.

Γιατί μπορεί οι περισσότεροι στη ΝΔ δημόσια να χλευάζουν τον κατακερματισμό στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά εύλογο είναι να υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο συνένωσης δυνάμεων που θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ειδικά όταν στο παιχνίδι έχει μπει πλέον ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέτοντας ως στρατηγικό στόχο τη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Αλλά και η ήττα του Κ. Μπακογιάννη είναι τραύμα για το κυβερνών κόμμα. Θα διεκδικήσει ξανά τον Δήμο Αθηναίων ή, νωρίτερα, θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές; Και αν ναι, σε ποια εκλογική περιφέρεια; Στην Α΄ Αθήνας και με ποιον αντίκτυπο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια;

Είναι αυτός ένας ακόμη λόγος για τον οποίο στη ΝΔ ασχολούνται πολύ με τον Χ. Δούκα που εκπροσωπεί, συμβολικά, την πολιτική δυναμική που μπορεί να διαμορφωθεί με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.