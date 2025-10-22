«Όχι» στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από 134 βουλευτές.

Νόμος του κράτους είναι πλέον η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς στην ψηφοφορία στην οποία μετείχαν 293 βουλευτές, οι 159 υπερψήφισαν και οι 134 καταψήφισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τροπολογία, πλην των βουλευτών της ΝΔ (156), ψήφισαν οι πρώην Σπαρτιάτες και νυν ανεξάρτητοι, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Κωσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε. Από την ψηφοφορία απείχαν οι Αντώνης Σαμαράς, Παύλος Σαράκης, Γιάννης Κόντης και Μάριος Σαλμάς.

Η διήμερη συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως στόχος είναι η διαφύλαξη της ιερότητας και της συμβολικής αξίας του μνημείου, απορρίπτοντας κάθε αιχμή για περιορισμό διαδηλώσεων.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για αντισυνταγματική ρύθμιση που αποσκοπεί στον περιορισμό του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, ενώ κατήγγειλαν την αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας ως πολιτική σκοπιμότητα. Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός Βουλής, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να πραγματοποιούνται στο Σύνταγμα.

Στο επίκεντρο ο Νίκος Δένδιας, με την αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση για την απουσία του, και να ζητά να έρθει στην Ολομέλεια για να υπερασπιστεί την τροπολογία που φέρει την υπογραφή του. Τελικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προσήλθε στο Κοινοβούλιο μόνο την ώρα της ψηφοφορίας.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Με την τροπολογία που ψηφίστηκε, απαγορεύονται:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης

υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών

συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ψήφισε ο Δένδιας - Το φαρμακερό σχόλιο Γεωργιάδη

Ο Νίκος Δένδιας μετέβη στη Βουλή για την ψηφοφορία και ενώ η αντιπολίτευση όλη την ημέρα καλούσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσέλθει να στηρίξει την τροπολογία που υπογράφει.

Τελικώς ο υπουργός προσήλθε μόνο για την ψηφοφορία, ενώ μπαίνοντας είχε «πηγαδάκι» σε θερμό κλίμα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που επίσης υπογράφει την τροπολογία, αλλά και τους βουλευτές Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργο Αμυρά. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Αμυράς βλέποντας τους δημοσιογράφους να έχουν πάρει στο κατόπι τον Νίκο Δένδια, είπε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Βλέπεις Μιχάλη; Έγινε θέμα των ημερών ο υπουργός».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση, σημειώνοντας σκωπτικά σε «πηγαδάκι» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!».

Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο υπουργός Υγείας είχε πετάξει και πάλι το «μπαλάκι» στον Νίκο Δένδια για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Φάμελλος: Προσβλητική για τη Δημοκρατία η σημερινή απόφαση

Η τροπολογία που ψηφίστηκε είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας, ενώ δεν έχει σκοπό να προστατέψει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κ. Ρούτσι, που ήθελε να βρει την αλήθεια για το χαμό του παιδιού του και εκδικήθηκε την κοινωνία, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συναθροίσεις έξω από τη Βουλή», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε δηλώσεις που έκανε στο περιστύλιο της Βουλής.

«Είναι προσβλητική για τη Δημοκρατία η σημερινή απόφαση, αλλά θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης και κάτι ακόμα. Ότι η ελληνική κοινωνία υποφέρει από την ακραία αισχροκέρδεια, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του, αλλά και συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις διαφθοράς για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του. Όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα διαβάζουμε ότι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει λάβει επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ αυτών ένα πολυτελές», συμπλήρωσε.

«Δεν μας αξίζει να είμαστε μια Ελλάδα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - από ό,τι διαβάζουμε σήμερα - ως εγκληματική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς, δεν μπορεί να μας διασφαλίσει. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=tJMsn4oHV-0}